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Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

18:29 5.08.2019
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Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказали газете в пресс-службе банка, в рамках стандартных кредитных программ (ипотека на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, нецелевой кредит под залог недвижимости ) снижение составит 0,5 процентного пункта. Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта. 

Скидку можно получить на все вышеперечисленные типы кредитов за исключением рефинансирования. В итоге для зарплатных клиентов банка (при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик») минимальная ставка на приобретение готового жилья может составить 9,1%. Стоимость кредита при покупке квартиры в новостройке по льготной программе и при условии участия в зарплатном проекте Сбербанка будет начинаться от 7,6%.

В Сбербанке подчеркнули, что указанные ставки будут действовать при наличии полиса страхования жизни. Отказ от страхования влечет за собой повышение ставки на 1 процент.

Ранее в августе России предрекли ипотечный бум: по прогнозам аналитиков, объем выдачи жилищных кредитов в стране может к 2024 году достигнуть 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.

Темы: Ипотека в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 22:08
Гость: уехх

В швейцарии давно всё поделено, поэтому гоблинам изменения не нужны. А у динамичных рынков первичного накопления всегда высокий интерес (%). Низкий % в США и Джапании - показатель стагнации. Вот они и лезут со своими инвестиуиями на развивающиеся рынки. А вдруг война? Вот спекулянтам есть где развернуться. По причине стабильности раворовавшие поэтому и стремятся с кубыками перехать в болота стабильности. А в Россию и прочие лихорадящие страны стремятся всякие аферисты, где можно быстро подняться, и также быстро упасть.
05.08.2019, 20:22
Гость: майк

по нынешним ценам все построенное не купят, даже если ипотечные ставки сделать вообще нулевыми
05.08.2019, 20:05
Гость: Зоя

В Швейцарии ставка 1%, а в РФии ее снизили(!) до 9,1%.
Это же аттракцион неслыханной щедрости!
Не понимаю, почему швейцарцы не переезжают массово в рай земной-РФию?
В РФии пенсо-баки на каждой улице и в каждом дворе есть! А теперь и ставку по ипотеке понизили до 9,1%.
Шикарная жизнь начинается!
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