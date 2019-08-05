Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

18:29

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказали газете в пресс-службе банка, в рамках стандартных кредитных программ (ипотека на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, нецелевой кредит под залог недвижимости ) снижение составит 0,5 процентного пункта. Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта.

Скидку можно получить на все вышеперечисленные типы кредитов за исключением рефинансирования. В итоге для зарплатных клиентов банка (при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик») минимальная ставка на приобретение готового жилья может составить 9,1%. Стоимость кредита при покупке квартиры в новостройке по льготной программе и при условии участия в зарплатном проекте Сбербанка будет начинаться от 7,6%.

В Сбербанке подчеркнули, что указанные ставки будут действовать при наличии полиса страхования жизни. Отказ от страхования влечет за собой повышение ставки на 1 процент.

Ранее в августе России предрекли ипотечный бум: по прогнозам аналитиков, объем выдачи жилищных кредитов в стране может к 2024 году достигнуть 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.