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В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

16:09 8.08.2019
Копенгаген. Фото с сайта Pixabay.com

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк - Nordea Bank Abp - предложил ипотеку на 20 лет под 0%, пишет Forbes

До этого, в начале августа, крупнейший ипотечный кредитор Дании Realkredit Danmark заявил, что запустит ипотеку на 30 лет со ставкой 0,5% годовых. А на этой неделе Jyske Bank, банк из первой тройки в Дании, объявил, что вскоре начнет выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой -0,5% годовых — то есть заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по взятому ипотечному кредиту.

Ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

Дания — страна с крупнейшим в мире рынком ипотечных облигаций. Как пишет Bloomberg, эти бумаги считаются одними из самых надежных — даже во время наполеоновских войн, когда королевство объявило дефолт по своим обязательствам, рынок ипотечных облигаций продолжал работать без серьезных сбоев. Процентная ставка по ипотечному кредиту номинально равна купону, который получают инвесторы.

Темы: Дания, Ипотека в мире
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 23:52
Гость: Алекс Дорф

Не пудри мозги. Деньги должны находиться в обороте, приносить прибавочную стоимость, улучшать благосостояние сограждан. Дания подстегивает производство, увеличивает скорость оборачиваемости денег (капитала), иначе застой, деградация (что и есть путинская стабильность, которую мы испытываем в России на своей шкуре). А так как Дания это государство для граждан всей страны, а не для кучки евреев-олигархов, то и методы у нее соответствующие.
В России только очень немногие имеют доступ к беспроцентным деньгам, а также к дармовым деньгам в очень огромных количествах. И это не смущает власть никоим образом.
Что такое деньги сами по себе без человеческого труда? Цветная бумага. Только общественно полезный труд наполняет эту бумагу ценным содержанием. А если труда будет все меньше и меньше по причине скопления цветной бумаги только у некоторых, то экономика просто развалится, рухнет.
Разве ты дома даешь своим детям деньги под проценты? Покупаешь им еду, одежду, платишь за обучение и тут же предъявляешь им ростовщический процент. Если нет, то, следуя твоей логике твоя семья должна разориться и пойти по миру. Может ты уже стал бомжом? Думаю, что этого даже близко не наблюдается. А почему? Да все просто: вы трудитесь, создаете прибавочную стоимость частью которой пользуетесь лично. Дальше развивать не стану.
Посему Данию можно назвать семьей. Да, большой семьей. Виток более высокого порядка на спирали развития. Общество на порядок выше, чем государство, как тупая система эксплуатации.
08.08.2019, 23:49
Гость: Юляша

При их безумных ценах на недвижку кредит надо давать лет на 300 :))
08.08.2019, 22:55
Гость: ABCD

Только не говорите это Грефу и Медведеву....
раскритикуют Данию в пух и прах!
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