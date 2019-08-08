В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

16:09

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк - Nordea Bank Abp - предложил ипотеку на 20 лет под 0%, пишет Forbes.

До этого, в начале августа, крупнейший ипотечный кредитор Дании Realkredit Danmark заявил, что запустит ипотеку на 30 лет со ставкой 0,5% годовых. А на этой неделе Jyske Bank, банк из первой тройки в Дании, объявил, что вскоре начнет выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой -0,5% годовых — то есть заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по взятому ипотечному кредиту.

Ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

Дания — страна с крупнейшим в мире рынком ипотечных облигаций. Как пишет Bloomberg, эти бумаги считаются одними из самых надежных — даже во время наполеоновских войн, когда королевство объявило дефолт по своим обязательствам, рынок ипотечных облигаций продолжал работать без серьезных сбоев. Процентная ставка по ипотечному кредиту номинально равна купону, который получают инвесторы.