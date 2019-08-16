Спикер Мосгордумы объяснил наличие у него квартиры стоимостью 95 млн руб.

20:47

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников приобрел квартиру на Зоологической улице в ипотеку до избрания депутатом в 2010 году.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что глава Мосгордумы якобы получил от мэра столицы Сергея Собянина двухэтажный семикомнатный пентхаус стоимостью 95 млн рублей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, квартира Шапошникова занимает два верхних этажа в многоэтажном доме по улице Зоологическая в Пресненском районе Москвы. Ее площадь составляет 269,5 кв. м.

Фото из соцсети

"Квартира, в которой я проживаю, была приобретена мной в ипотеку в 2010 году - до избрания муниципальным депутатом и депутатом Московской городской думы", - приводит слова Шапошникова ТАСС.

Также он представил копию свидетельства о государственной регистрации права на данную квартиру, в котором подтверждается, что жилплощадь приобретена в ипотеку в декабре 2010 года. Квартира указана в его декларации о доходах.

Согласно документам, в 2018 году чиновник заработал 24,4 млн рублей (годом ранее — 5,5 млн рублей).