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Спикер Мосгордумы объяснил наличие у него квартиры стоимостью 95 млн руб.

20:47 16.08.2019
Фото со страницы Алексея Шапошникова в соцсети

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников  приобрел квартиру на Зоологической улице в ипотеку до избрания депутатом в 2010 году.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что глава Мосгордумы якобы получил от мэра столицы Сергея Собянина двухэтажный семикомнатный пентхаус стоимостью 95 млн рублей. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, квартира Шапошникова занимает два верхних этажа в многоэтажном доме по улице Зоологическая в Пресненском районе Москвы. Ее площадь составляет 269,5 кв. м.  

Фото из соцсети

"Квартира, в которой я проживаю, была приобретена мной в ипотеку в 2010 году - до избрания муниципальным депутатом и депутатом Московской городской думы", - приводит слова Шапошникова ТАСС.

Также он представил копию свидетельства о государственной регистрации права на данную квартиру, в котором подтверждается, что жилплощадь приобретена в ипотеку в декабре 2010 года. Квартира указана в его декларации о доходах.

Согласно документам, в 2018 году чиновник заработал 24,4 млн рублей (годом ранее — 5,5 млн рублей).

Темы: Элитная недвижимость, Мосгордума
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 23:25
Гость: Да неужели ?

Завидуешь ? Так у Шапошникова это официально подтвержденная заработная плата.
А сколько по твоему он должен был получать ? Не больше тебя, что ли ?
16.08.2019, 23:23
Гость: брехать- не пахать

Ну ты-то конечно лучше знаешь, какая у Шапошникова фамилия ? И почему у его отца, деда и прадеда была такая же фамилия...
16.08.2019, 23:21
Гость: брехать -не пахать

О чем, собственно, вся эта бесцельная информация, г-н Ха ? Что Шапошников взаимодействовал с Общественной палатой ? Так на посту председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» он просто обязан был это делать. И тесно взаимодействовать со СМИ, в том числе и с Эхом Москвы, одним из самых уважаемых органов информации...
Молодежное единство вовсе не та организация, где можно разжиться на халяву... Так что "пристраивать" туда не нужно, они приветствуют всякого новичка.
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