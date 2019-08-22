Современные жилые комплексы от компании «Унистрой»

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«Унистрой» уже много лет максимально ориентирован на высокое качество сдаваемых жилых площадей

За 23 года безупречной работы девелоперская компания «Унистрой» обеспечила жильем более 28 000 семей и, сдав около 1,9 миллиона кв. м. жилых площадей, входит в тридцатку надежных застройщиков России и занимает 1-е место по объемам ввода и строящегося жилья в Республике Татарстан.

В своей работе компания «Унистрой» руководствуется собственно разработанными стандартами создания комфортной среды и качественного жилья. Клиенту предлагается не только жилая площадь, заключающаяся в предусмотренных договором долевого участия квадратных метрах, но и комфортная, безопасная инфраструктура. Каждый жилой комплекс оснащен детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, огороженными территориями для выгула собак, отдельными парковками и арт-объектами. Именно продуманная до мелочей инфраструктура позволяет превратить территорию жилого комплекса в зону повышенного комфорта, которую просто не хочется покидать.

Все объекты компании соответствуют отечественным и европейским стандартам качества, а квартиры сдаются собственникам с качественной черновой или чистовой отделкой. Все подъезды новостроек оснащены удобными для заезда местами хранения детских колясок и велосипедов, установленными на фасаде здания корзинами, позволяющими легко монтировать блоки кондиционеров.

Отдельное внимание специалистами компании «Унистрой» уделяется созданию уникальных эргономичных планировок квартир. Тенденция рынка новостроек такова, что будущий собственник не хочет платить за бесполезные метры, чувствуя себя тесно из-за неправильно распланированного пространства. Именно по этой причине над созданием очередного планировочного решения квартиры трудится команда, состоящая из инженеров, дизайнеров, архитекторов и других специалистов.

Девелоперская компания «Унистрой» предлагает своим клиентам покупку квартир в комплексах, расположенных в республике Татарстан, республике Башкортостан, Самарской области и ведет подготовительные работы для начала строительства в Санкт-Петербурге. Компания работает с крупными федеральными банками, обеспечивая своим клиентам максимально выгодные условия по ипотечному кредитованию и возможность участия в различных акциях.

Унистрой уже много лет максимально ориентирован на высокое качество сдаваемых жилых площадей, комплексный подход к созданию комфортной среды для жизни и удовлетворение потребностей клиента. Дома, возводимые компанией, зачастую сдаются раньше запланированного срока.

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова,1, ул. Гвардейская,16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).