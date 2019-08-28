Плитка. Лучшие варианты оформления ванной комнаты

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Чаще всего для декорирования ванной комнаты используют облицовочную плитку

Подбирать плитку нужно не под задуманный дизайн. Для начала нужно замерить помещение. На этом этапе мастер зафиксирует все несовершенства стен. Он посоветует, какую плитку следует приобретать для этой ванной комнаты. В результате правильно подобранная плитка и профессиональная сделают интерьер неповторимым, а недостатки будут скрыты.

Опытный мастер учтет основные нюансы отделочного материала, а именно:

- чем больше плитка, тем меньше швов и стыков;

- эмалевое покрытие плитки должна быть равномерным и однородным;;

- на этапе укладки используют средства от грибка и плесени;

- разрабатывая план оформления ванной комнаты, мастер учтет направление света и отдаленность деталей комнаты друг от друга.

Варианты плитки

Специализированные магазины полны разнообразными вариантами облицовочной плитки. Здесь многообразие цветов, форм, материалов, размеров. Производители изготавливают плитку, которая должна соответствовать следующим показателям:

- прочность, плитка не должна подвергаться деформации;

- материал должен быть огнестойким;

- материал не должен содержать токсических веществ;

- облицовочная плитка не должна быть статичной;

- при попадании воды материал не должен менять цвет;

- срок службы плитки, как правило, более 30 лет.

За плиткой легко ухаживать. Устранить загрязнения можно с помощью обычных чистящих средств для керамики. Этот факт делает облицовочную плитку практичной в использовании.

Дизайн ванной комнаты можно заказать в любом строительном магазине. Специалисты предложат различные варианты, согласно указанным размерам помещения и предпочтениям хозяев. Они подскажут наиболее подходящее расположение плитки в каждом отдельном случае.

На сегодняшний день в тренде плитка классического бело цвета. Особенно эффектно смотрится плитка цвета бордо и других оттенков. Креативные владельцы домов и квартир предпочитают материал, имитирующий натуральные камни. Но такой дизайн больше подойдет для больших помещений. Неизменным спросом пользуются интерьеры ванной комнаты, в которых дизайнеры комбинируют варианты плитки по форме и цвету. Используется материал с разными фактурами.

С помощью кафельной плитки можно сделать помещение более светлым или немного приглушить яркие тона. Плитка может быть использованная для выделения функциональных зон ванной комнаты.

Чтобы жить в стильном и современном окружении мы рекомендуем следить за популярными трендами по оформлению ванной комнаты и жилища в целом. Только держа "руку на пульсе" индустрии вы сможете самостоятельно выбирать лучшие решения для себя и своих клиентов, если ваша деятельность связана с дизайном интерьеров.