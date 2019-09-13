Как сэкономить при покупке пластиковых окон

11:08

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь и сегодня уже сложно найти дом, где они не установлены

Крупные заводы-изготовители готовых окон стремятся к тому, чтобы их продукция была экологичной, надежной и долгосрочной. С уверенностью можно сказать, что потребитель давно отдал пальму первенства стеклопакетам.

Пластиковые окна привлекательны тем, что они:

• удобные - легко открываются, имеют разнообразные поворотные открывания;

• эстетичные - красиво смотрятся на любом строении, легко моются, выглядят аккуратно;

• имеют длительный срок службы;

• надежные - имеют высокие теплоизолирующие и звукоизоляционные свойства.

Как только у вас встает вопрос о приобретении окон, то первое, о чем надо подумать - это покупать готовые окна или делать их под заказ. Практически у каждого производителя на складах есть готовая продукция, выполненная по стандартным параметрам.

В чем заключается экономия при покупке готовых окон.

1. Во-первых, это экономия времени. Если требуется срочно поставить окна, то лучшего варианта, чем купить готовые стеклопакеты, не найти. Как правило, если на складах выбранной компании-производителя «Окна Гарант» есть готовые стеклопакеты, подходящие под указанные размеры, то поставку произведут в течение одного-двух рабочих дней. В то время, как производство пластиковых окон под заказ может затянуться на несколько недель, в зависимости от сезонной загруженности производства.

2. Во-вторых, это экономия денежных средств. Покупка готовых окон всегда обойдется дешевле, чем индивидуальный заказ, хотя по качеству они будут идентичны. Стандартные готовые окна изготавливаются по той же технологии и на тех же конвейерных линиях, что и заказные. Производитель стеклопакетов «Окна Гарант» имеет на своих складах определенное количество стандартных готовых окон, т.к. спрос на готовые окна достаточно велик.

Когда следует покупать готовые окна.

Выбор в пользу приобретения готовых окон экономически оправдан если вы:

• ведете строительство дачного дома из бруса или пеноблоков. В этом случае можно заказать окна стандартного размера и выпилить проемы четко в размеры готовых окон;

• устанавливаете окна в нежилых помещениях - склады, магазины, производственные площади. Экономия будет оправдана, а качество окон ни в чем не ступит. Они также будут сохранять тепло, проветривать помещение и изолировать звуки;

• монтажная бригада. Они часто делают крупные заказы готовых окон, потому что с ними удобно работать, заранее зная стандартные размеры оконных проемов;

• решили заменить старые окна в квартире типовых многоэтажных домов, где размеры окон соответствуют стандартным параметрам.

При этом, обязательно надо иметь в виду, что любая серьезная компания-производитель пластиковых окон бесплатно предоставляет замерщика, и не лишним будет перед покупкой уточнить размеры оконных проемов, а также запросить гарантию на готовые окна. Она должна быть минимум 1 год.

Если размеры попадают параметры готовых окон, то правильно будет сэкономить деньги и время.