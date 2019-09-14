Чемезов заявил о готовности продать квартиру, оцененную в 5 млрд рублей

14:07

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг информацию о том, что его квартира, оцененная ФБК в 5 млрд рублей, стоит таких денег.

Фото с сайта theins.ru

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит», — заявил глава госкорпорации в интервью РБК.

Расследования о своей недвижимости он назвал домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — объяснил он.

Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но при этом подчеркнул, что не ведет вычурный образ жизни. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — подчеркнул он.

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале. «Квартира состоит из двух помещений, на 12-м и 13-м этажах. Суммарная площадь 1434 кв. м», — писал он. По утверждению Навального, квартира указана в декларации жены Чемезова Екатерины Игнатовой как нежилое помещение. В ФБК оценили стоимость квартиры в 5 млрд руб., основываясь на объявлении о продаже схожего помещения другой площадью в том же доме.