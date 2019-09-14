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Чемезов заявил о готовности продать квартиру, оцененную в 5 млрд рублей

14:07 14.09.2019

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг информацию о том, что его квартира, оцененная ФБК в 5 млрд рублей, стоит таких денег. 

Фото с сайта theins.ru

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит», — заявил глава госкорпорации в интервью РБК.

Расследования о своей недвижимости он назвал домыслами. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — объяснил он.

Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но при этом подчеркнул, что не ведет вычурный образ жизни. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — подчеркнул он.

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале. «Квартира состоит из двух помещений, на 12-м и 13-м этажах. Суммарная площадь 1434 кв. м», — писал он. По утверждению Навального, квартира указана в декларации жены Чемезова Екатерины Игнатовой как нежилое помещение. В ФБК оценили стоимость квартиры в 5 млрд руб., основываясь на объявлении о продаже схожего помещения другой площадью в том же доме.

Темы: Элитная недвижимость
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 22:35
Гость: Рома

Я куплю, дайте пацаны мобилу Чемезова...
14.09.2019, 22:33
Гость: Сергей Чемезов прав!

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Таких денег она не стоит», — заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК.

Читать полностью: https://www.km.ru/nedvizhimost/2019/09/14/elitnaya-nedvizhimost/854248-chemezov-zayavil-o-gotovnosti-prodat-kvartiru-o
.
Сергей, вот вам 555000 рублей, и квартира моя. Сошлись?
14.09.2019, 22:09
Гость: Жека

Сказал же человек - есть большой дом и большая квартира. Все остальное нежилой фонд. Я бы рад увидеть покупателя прямо сейчас, на этот нежилой фонд - да, где сыскать нувориша, чтобы сразу, и с таким кэшем? Если только "крышу" попросить переоформить якобы право собственности в графе на "Российскую Федерацию".

Возникла мысль: "... если человек не занимается накопительством..." - значит что? Может быть, вор, жиган? Не похож... Слишком холеный, слишком старый, слишком "чекистский", и слишком "питерский" (болотом попахивет)
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