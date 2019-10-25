Москва-Сити — визитная карточка Москвы

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Сити задумывался как бизнес-проект

Город будущего в центре Москвы

Возведенный из небоскребов район на левом берегу Москвы реки, получил название Москва-Сити. Каждая из шестнадцати башен имеет уникальное название. Площадь застройки составляет более ста десяти гектаров. Проект такого масштаба воплощен в жизнь впервые. Современные офисные центры, элитные жилые дома удачно соседствуют в шести километрах от Кремля. Торгово-развлекательные центры, гостиница, музей, панорама столицы, парк виртуальной реальности входят в состав района.

Визитная карточка столицы

Мэр города считает новый комплекс визитной карточкой Белокаменной. Переплетение модерна, неоконструктивизма, других стилей образует фантастически красивый архитектурный ансамбль. Гости города обязательно приезжают посмотреть на такое диво. Посетить выставки, концерты, пройтись по лучшим магазинам.

Мысль создать в сердце России международный бизнес центр родилась в девяностых годах прошлого века. Тогда начались первые строительные работы.

Офис в центре - престиж компании

Сити задумывался как бизнес проект. Разнообразие офисов привлекает бизнесменов. Представительства крупнейших международных и российских корпорации расположились там. Чем же привлекательны офисы в Москва Сити:

- безопасность. Здания оборудованы новейшими системами цифрового видеонаблюдения. Ведется жесткий пропускной режим. Порядок поддерживают серьезные охранные агентства;

- респектабельный облик зданий, отличная панорама города из окна, европейский ремонт кабинетов;

- удобная локация. Самый центр столицы;

- паркинг на несколько тысяч автомобилей;

- развитая инфраструктура для сотрудников. Магазины, химчистки, прачечные, детские сады;

- наличие залов для проведения конференций, съездов, встреч.

Цены на аренду зависят от многих факторов. Например, аренда помещения в двести шесть квадратных метров, обойдется в семьсот пятьдесят тысяч рублей в месяц.

Перспективы

Молодой, развивающейся компании необходимо производить положительное впечатление на клиента. Офисы в Сити покажут надежность, успешность, статус. Это инвестиции в будущее предприятия. Люди будут стремиться работать в компании, располагающейся в центре столицы.

Комплекс Москва Сити стал крайне популярным, знаменитым местом в городе. Грамотное развитие, способно раскрутить бренд до мировых масштабов.