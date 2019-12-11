Сын Сердюкова подарил матери исторический особняк за 400 млн рублей

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Сын экс-главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова три года не мог продать исторический особняк под Петербургом. В итоге элитная недвижимость стоимостью более чем 400 милллионов рублей была подарена его матери. Об этом сообщил журнал «Компания».

Отмечается, что в 2010-м Минобороны (тогда его возглавлял Анатолий Сердюков) выставило на торги старинный особняк «Дача Юхневича» в поселке Комарово Ленинградской области. Александр Юхневич в начале XX века заведовал театральной комиссией Невского общества устройства народных развлечений. В его доме гостили певец Федор Шаляпин и балерина Матильда Кшесинская. После смерти хозяина дача сдавалась в аренду, во времена СССР здесь был детсад для детей сотрудников ведомства.

Затем особняк продали бизнесмену Петру Усову за 280 миллионов рублей. ФБК считает его бизнес-партнером зятя Анатолия Сердюкова. Однако в декабре 2014 года особняк и два гектара земли перешли в собственность Сергея Сердюкова — сына бывшего главы Минобороны, пишет Baza.

Семья экс-чиновника в течение нескольких лет пыталась продать дачу. Объявление о продаже особняка и сейчас есть на сервисе «Яндекс.Недвижимость». Оно размещено на сайте еще в 2016-м. Объявление разместили риелторы Elite Club Realty. В прошлом месяце они подняли стоимость дачи с 350 до 420 миллионов рублей, журнал «Компания».

За это время сын экс-министра так и не смог продать исторический особняк. В августе 2019 года он подарил участок земли своей матери, пишет издание. По одной из версий, он мог это сделать, чтобы уйти от уплаты налогов. Поскольку мать Сердюкова является пенсионеркой, ей полагаются налоговые льготы. Без них налог на землю превышает 500 тысяч рублей.