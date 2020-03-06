Россиянка лишилась квартиры, оплатив ипотеку деньгами 1995 года

19:57

26-летняя жительница села Губарево Воронежской области лишилась квартиры из-за того, что оплатила ипотеку купюрами образца 1995 года.

По информации РИА «Воронеж», летом 2018 года женщина оформила кредит на покупку квартиры, но не внесла ни одного платежа по договору. В начале 2020 года ее задолженность составила 1 млн 775 тыс. рублей, и банк обратился в суд. При этом женщина настаивала, что погасила всю ипотеку еще в декабре прошлого года.

Как было установлено, она «вернула» долг купюрами, которые давно вышли из оборота.

«Женщина пыталась расплатиться в банке купюрами образца 1995 года. Сотрудники банка приняли деньги, но составили документ, что они недействительные. Учитывая, что в январе 1998 года в обращение поступили новые банкноты и монеты, неденоминированные денежные знаки прекратили быть законным платежным средством. Суд посчитал доводы ответчика об оплате необоснованными», - пояснила пресс-секретарь райсуда Алла Скворцова.

В итоге суд постановил, что девушка должна передать кредитору залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в 300 тыс. рублей.