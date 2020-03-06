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Россиянка лишилась квартиры, оплатив ипотеку деньгами 1995 года

19:57 6.03.2020
Коллаж © KM.RU
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26-летняя жительница села Губарево Воронежской области лишилась квартиры из-за того, что оплатила ипотеку купюрами образца 1995 года.

По информации РИА «Воронеж», летом 2018 года женщина оформила кредит на покупку квартиры, но не внесла ни одного платежа по договору. В начале 2020 года ее  задолженность составила 1 млн 775 тыс. рублей, и банк обратился в суд. При этом женщина настаивала, что погасила всю ипотеку еще в декабре прошлого года.

Как было установлено, она «вернула» долг купюрами, которые давно вышли из оборота.

«Женщина пыталась расплатиться в банке купюрами образца 1995 года. Сотрудники банка приняли деньги, но составили документ, что они недействительные. Учитывая, что в январе 1998 года в обращение поступили новые банкноты и монеты, неденоминированные денежные знаки прекратили быть законным платежным средством. Суд посчитал доводы ответчика об оплате необоснованными», - пояснила пресс-секретарь райсуда Алла Скворцова.

В итоге суд постановил, что девушка должна передать кредитору залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в 300 тыс. рублей.

Темы: Ипотека в России
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 21:30
Гость: охотник за бакланами

Погорячились сотрудники банка.так как совсем скоро, снова прибавится несколько нулей, на рублёвых купюрах.
06.03.2020, 21:09
Гость: Пенсионер

Все федеральные банкноты США, выпущенные, начиная с 1861 года, по сей день являются законным платёжным средством. А в России разве не так?! Россия получается мошенничает, отказывается от своих бумажек, которые оно дает своим гражданам вместо выполненного труда, а ведь труд - это здания, машины, мосты и дороги, все, что создано людьми. И это никуда не исчезло, использовалось, приносило прибыль, а эквивалент созданного получается взяли и отменили! Как так?! Вот это и самое главное, что нужно вносить в новую конституцию - закон о том, что труд, выраженный в денежном эквиваленте, нельзя уничтожать. Если ты 50 лет назад что-то произвел, получил рубль, и мог на него купить 4 булки хлеба, то на этот рубль и через 50 лет должно быть можно купить 4 булки хлеба. А иначе нас регулярно обманывают обменом денег и инфляцией и эту практику нужно уже давно прекратить! Вношу поправку в конституцию: рубль - бессрочное платежное средство и принимается банками России любого срока выпуска!
06.03.2020, 21:01
Гость: Беглый

Ай умница! Сколько раз нас государство обмануло!?
Возьмём США на которое они молятся, доллар любого года выпуска готов к приёму.
А в России?
А вообще и тут грамотно, по 12 000 ей квартира обошлась.
Умница.
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