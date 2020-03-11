Группа «Ташир» примет участие в строительстве «Парка будущего» на ВДНХ

14:26

Группа «Ташир» Самвела Карапетяна примет участие в проекте по строительству «Парка будущего» на ВДНХ, она стала владельцем подрядчика проекта — ООО «Пиццаротти И. Е.».

В этой компании 50% принадлежат ООО «Манор», совладельцы которого Варужан Артенян и Васпурак Погосян фигурируют в качестве учредителей в «Ташир Капитале», «Ташир фонде», «Ташир-Констракшн» и др., пишет «Коммерсант».

Проект тематического парка аттракционов на ВДНХ (другое название «Парк будущего») существует с 2017 года. Он был запланирован в рамках реновации всей территории выставки и должен занять 17,3 га в южной ее части. В парке также будет располагаться колесо обозрения, которое было выделено в отдельный девелоперский проект.

Срок реализации «Парка будущего», указанный в реестре госзакупок,— 30 января 2021 года.