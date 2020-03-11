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Группа «Ташир» примет участие в строительстве «Парка будущего» на ВДНХ

14:26 11.03.2020
Фото с сайта mostrek.ru
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Группа «Ташир» Самвела Карапетяна примет участие в проекте по строительству «Парка будущего» на ВДНХ, она стала владельцем подрядчика проекта — ООО «Пиццаротти И. Е.».

 В этой компании 50% принадлежат ООО «Манор», совладельцы которого Варужан Артенян и Васпурак Погосян фигурируют в качестве учредителей в «Ташир Капитале», «Ташир фонде», «Ташир-Констракшн» и др., пишет «Коммерсант».

Проект тематического парка аттракционов на ВДНХ (другое название «Парк будущего») существует с 2017 года. Он был запланирован в рамках реновации всей территории выставки и должен занять 17,3 га в южной ее части. В парке также будет располагаться колесо обозрения, которое было выделено в отдельный девелоперский проект.

Срок реализации «Парка будущего», указанный в реестре госзакупок,— 30 января 2021 года.

Темы: Коммерческая недвижимость в Москве, Парки аттракционов и развлечений
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 18:43
Гость: ни колай

проверить бы надо каким образом армяне получили этот заказ?
11.03.2020, 15:48
Гость: stalker

"Парк будущего" в Москве. Возможно у Москвы и есть будущее, а вот по поводу других регионов, то большой вопрос. Кто-то с жиру бесится, а кому-то денег не хватает с такой бюджетной политикой. Кто-то такого рода парки строит, а у кого-то средств не хватает даже для полноценного развития транспортной инфраструктуры в областном центре.
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