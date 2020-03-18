Во Франции из-за коронавируса отменяют плату за ЖКХ для малого бизнеса

18:25

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 17 марта в стране приостановлено начисление счетов оплаты за расход воды, электричества и газа для малых предприятий, сообщает «ФедералПресс».

По словам Макрона, это поможет французам не остаться без средств в период массового карантина.

Кроме этого приостанавливается сбор платы за квартиры. Макрон подчеркнул, что сейчас многие вынуждены оставаться дома, не посещать работу, поэтому такая мера нужна, чтобы никто, уходя на карантин, не остался без средств.