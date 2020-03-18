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Во Франции из-за коронавируса отменяют плату за ЖКХ для малого бизнеса

18:25 18.03.2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 17 марта в стране приостановлено начисление счетов оплаты за расход воды, электричества и газа для малых предприятий, сообщает «ФедералПресс».

По словам Макрона, это поможет французам не остаться без средств в период массового карантина.

Кроме этого приостанавливается сбор платы за квартиры. Макрон подчеркнул, что сейчас многие вынуждены оставаться дома, не посещать работу, поэтому такая мера нужна, чтобы никто, уходя на карантин, не остался без средств.

Темы: Коронавирус, Франция, Жилищно-коммунальное хозяйство в мире
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 00:03
Гость: ...

Вот бы и у нас так...
18.03.2020, 20:23
Гость: Алесь

В нищей Латвии, где казнокрадство и есть смысл существования правящей элиты и то, по просьбе работодателя, работнику из-за простоя будут выплачивать до 700 евро. Сия мера не касается высшего звена руководства и прочих управляющих, наблюдателей и прочей паразитической национальной надстройки. Но в России, думаю ничего подобного предложить не в состоянии.
18.03.2020, 20:11
Гость: blog2038,.

Ходят слухи, что зависть это порок.
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