Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

13:04

В Минстрое допустили, что сроки летнего отключения горячей воды для профилактики могут быть сокращены до пяти-семи дней, а в некоторых муниципальных образованиях воду можно отключать и раз в два года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Максима Егорова.

"В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры", - рассказал Егоров.

Однако, по его словам, в ближайшем будущем в стране не получится полностью отказаться от профилактических отключений. "Если мы отключаем всю систему горячего водоснабжения, то за 1-2 дня мы ее обратно не запустим, это сложный технологический процесс", - объяснил он.

Кроме того ведомство планирует провести полную инвентаризацию всех комунальных сетей, чтобы иметь полную и актуальную информацию об их состоянии. Износ сетей по стране составляет в среднем 58% при общей протяженности свыше 900 000 км, добавил Егоров.

"У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются по статистике порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача - решить этот вопрос", - сказал чиновник.

В России горячее водоснабжение отключают для профилактики в теплое время года, с мая по август. Сейчас ее отключают на десять дней. До 2011 года воды не было по две недели, еще раньше - по три недели.