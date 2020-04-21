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В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

08:56 21.04.2020
Фото © KM.RU
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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине текущего года на уровне 2019 года, пишет издание RT со ссылкой на письмо, адресованное вице-премьеру Марату Хуснуллину.

В письме отмечается, что согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во втором полугодии 2020 года составит в среднем четыре процента. В тоже время в прошлом году средний размер индексации составлял 2,4 процента.

"Прошу рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года", — говорится в документе.

Депутат считает, что эта мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для россиян на фоне борьбы с распространением коронавируса.

В России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 3,5 тысячи пациентов излечились. Власти призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, в частности держать дистанцию и носить медицинские маски.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 15:22
Гость: Шило

Великие дела, надо совершать, а не обдумывать бесконечно.
Гай Юлий Цезарь.
21.04.2020, 12:43
Гость: тем более

что до конца года официально разрешено.Пени не будет.
21.04.2020, 11:49
Гость: оо

Там бандиты кучкуются,в ЖКХ
Те ,что мзду собирали с палаток!
А он во главе!
С венчиком!
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