В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

08:56

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине текущего года на уровне 2019 года, пишет издание RT со ссылкой на письмо, адресованное вице-премьеру Марату Хуснуллину.

В письме отмечается, что согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во втором полугодии 2020 года составит в среднем четыре процента. В тоже время в прошлом году средний размер индексации составлял 2,4 процента.

"Прошу рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года", — говорится в документе.

Депутат считает, что эта мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для россиян на фоне борьбы с распространением коронавируса.

В России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 3,5 тысячи пациентов излечились. Власти призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, в частности держать дистанцию и носить медицинские маски.