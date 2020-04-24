Работы ГУП РК «Крымэнерго» в режиме повышенной готовности ведутся в полном объёме

12:20

Одной из задач в минувшие дни стало устранение аварийного повреждения

Несмотря на режим самоизоляции и введенные правительством России ограничения, компания сообщает, что все подразделения “Крымэнерго” выполняют свои задачи без потери эффективности.

Энергетические предприятия Крыма, несмотря на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, продолжают свою работу по ранее согласованным планам. Бесперебойная работа электросетей - залог комфортного и спокойного существования граждан республики.

Ежедневно на объектах республики проводятся работы по замене проводов и опор воздушных линий, проверяются оборудование, кабельные сети, осуществляется модернизация технического обеспечения подстанций.

Одной из задач в минувшие дни стало устранение аварийного повреждения на воздушной линии “Крымэнерго” в Ялте. На пульт диспетчера Ялтинского РЭС поступил сигнал об отключении электричества в 100 домах посёлка Партизанское. После чего на место была отправлена бригада оперативного реагирования Ялтинского подразделения.

На месте был обнаружен обрыв 10-киловаттной линии, обеспечивающей электричеством. Работы по восстановлению линии были проведены в тот же день, и уже к вечеру все абоненты вновь могли пользоваться всем объёмом необходимой электроэнергии. Причиной происшествия, как сообщает оперативная группа, стал шквалистый ветер, который одним из порывов оборвал провода линии электропередач.

Поскольку работники энергетической отрасли не могут работать удалённо, руководство предприятий делает всё необходимое для безопасности каждого сотрудника, в том числе - предоставляет средства индивидуальной защиты и антисептики, проводит медицинские осмотры и измерения температуры в начале рабочего дня и перед выездом на объекты. Однако сотрудникам, устраняющим неполадки на местах, зачастую приходится сталкиваться с непониманием со стороны населения.

Так, с агрессивным отношением местных жителей пришлось столкнуться работникам подразделения “Крымэнерго” в Симферополе. При выполнении работ по замене опор на одной из улиц города был избит электромонтер: местные жители решили, что он нарушает режим изоляции. Аналогичная ситуация произошла и на подведомственной территории “Крымэнерго” в Керчи. Ответственная гражданка мешала устранять неполадки сотрудникам Керченского РЭС, мотивируя это тем, что все работы должны быть остановлены на время официального периода изоляции. Тот факт, что без проведения подобных работ без света осталось бы 3000 человек, не стал для гражданки аргументом.

При этом все члены выездной бригады были в средствах личной защиты и прошли все необходимые проверки и инструктажи перед выездом на объект.

В связи с этими недоразумениями ГУП РК «Крымэнерго» активно призывает жителей не оказывать противодействия бригадам энергетиков - ведь они выполняют свою работу, сохраняя комфорт вашего проживания - как в обычных условиях, так и в условиях пандемии.