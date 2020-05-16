Дома по реновации в Левобережном построят в срок

12:06

Строительные и промышленные предприятия столицы получили право вернуться к работе после месяца простоя

Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Как ранее сообщил Federalcity.ru cразу после майских праздников строители вернулись на объекты.

Данные меры позволят городу своевременно выполнить обязательства как перед дольщиками, так и перед участниками программы столичной реновации. При условии грамотно организованного процесса, строителям без труда удастся нагнать сроки без ущерба качеству работ. Все необходимые технологии у них для этого есть, отмечают специалисты Москомстройинвеста.

Несмотря на снятие ограничений, застройщики перейдут на новый региональный стандарт работы. Разрешение на стройку в условиях продолжающейся пандемии коронавируса не избавит строительные компании от необходимости обрабатывать транспорт дезинфицирующими растворами и ежедневно контролировать состояние здоровья рабочих, обеспечивать средствами защиты и измерять температуру.

Одними из первых к работе вернулись строители ЖК «Фестиваль Парк-2» в Левобережном районе столицы. Часть построенных корпусов этого комплекса будет передана городу для переселения жителей 12 домов, попавших под реновацию. Для четырёх тысяч человек участие в программе даст возможность улучшить свои жилищные условия: получить равнозначные квартиры с улучшенной отделкой, а в случае необходимости докупить квадратные метры со скидкой. Для многих семей возвращение строителей имеет огромное значение.

Несмотря на ранее действующие запреты, АО «Центр-Инвест» обещает завершить проект вовремя. Новостройки будут сданы в 2022-2023 годах. О необходимости ускорить строительство в Левобережном ранее заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин

