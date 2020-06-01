Рестораны в центре Москвы начали сдавать в аренду

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Владельцы кафе, ресторанов и кофеен стали сдавать помещения в центре Москвы в аренду. Это происходит на фоне общего ухудшения экономической ситуации и обвала рынка общепита из-за коронавируса, пишет журнал «Компания».

В аренду выставлены, среди прочих, заведения BB&Burgers и «Поль Бейкери». Так, здание BB&Burgers на Маросейке сдается по цене в 1,4 миллиона рублей в месяц. В помещении общей площадью 108 «квадратов» можно обустроить офис, пекарню, кафе, ателье одежды или другой бизнес.

Там же можно снять здание кафе-пекарни «Поль Бейкери». Среди преимуществ владелец называет «сверхинтенсивный пешеходный и автомобильный трафик», пешую доступность от трех станций подземки («Китай-город», «Лубянка» и «Площадь Революции»). Цена месячной аренды данного объекта площадью около 63 квадратных метров составляет 549 тысяч рублей.

Также сейчас в интернете предлагается взять в аренду помещение кофейни Black Milk в Большом Спасоглинищевском переулке. Стоимость – 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в аренду сдается «Джон Донн» на Маросейке — почти за 800 тысяч рублей ежемесячно. Также появлялась информация о сдаче в аренду помещений бара «Свои» и ресторана «Хлеб и Вино».