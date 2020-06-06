Ремонт: свод обобщенных правил, которых нужно придерживаться

17:13

Если вы решили сделать ремонт, вам необходимо продумать все «за» и «против» заранее

Ниже предложено несколько обобщенных правил, которые помогут вам безболезненно преодолеть самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди, затевающие ремонт.

Один и тот же вид вашей комнаты может вам в скором времени надоесть, поэтому желательно заранее подумать о том, как можно спланировать интерьер так, чтобы, изменив несколько деталей, можно было бы освежить внешний вид помещения, подарив себе радость обновления. В ракурсе этого вопроса следует обратить внимание, например, на фотообои. Этот элемент интерьера, возможно, надоест вам быстрее, чем вы думаете. Если вы не делаете ремонт с завидной регулярностью каждый год, задумайтесь, следует ли рисковать и клеить яркие фотообои с изображением тропиков на всю стену. Продумывайте пути для отступления.

Вы планируете закончить все ремонтные работы как раз к Новому году или другому празднику? Примите во внимание одну характерную особенность ремонта — редко кто укладывается точно в планируемый срок. Виной всему могут быть как неожиданно обнаруженные проблемы под вскрытым полом, так и неровность стен под обоями, а также и то, что какие-то сложности вы просто не учли. Время, за которое Вы планировали провести все ремонтные работы, умножайте в два раза, чтобы в Новый год Ваш ремонт не был в самом разгаре.

Чтобы не получилось так, что на последнем этапе отделочных работ, когда ваша квартира почти полностью преобразилась, у вас не хватает денежных средств на окна, потолок, или на середине последней стены закончились обои, рассчитайте все затраты заранее. Рассчитайте количество материалов с запасом. Выясните все цены, обзвонив все магазины, выберите минимальные цены и прибавьте к ним 30% - у вас получится базовая цена на материалы, на которую и ориентируйтесь в расчетах. По крайней мере, будет приятнее, если после закупки материалов у вас останутся «лишние» деньги, чем если у Вас на что-то не хватит средств.

Необходимо выверять все статьи расходов на ремонт. В этом вопросе бесспорные преимущества у организаций, специализирующихся на оказании услуг по комплексному ремонту квартир. Никто не будет спорить, что, когда технология процесса ремонта представляется четко и ясно, а управление всеми строительными процессами грамотно налажено, итог всех ремонтных работ вряд ли вызовет у Вас разочарование.

Кроме того, комплексный подход часто позволяет не только учитывать сочетаемость проводимых работ и их правильную очередность, проконсультироваться и получить помощь в подборе оптимального соотношения материалов по цене и качеству именно под ваши нужды, но и снизить затраты на ремонт, так как цены на отдельные виды ремонтных или отделочных работ обычно значительно выше.

Если вы делаете ремонт хотя бы частично своими силами, лучше остановиться на решении проблемы распределения ролей поподробнее. Семейный ремонт — понятие абстрактное. Не обольщайтесь мыслью, что ваша жена или муж, мать или еще кто-либо из родственников может выровнять стены или поклеить обои, если до ремонта за ним не было замечено особенных стремлений в помощи по дому. Кроме того, существуют виды работ, которые все же рекомендуется поручить профессионалам. К таким сферам относится все, что связано с канализацией, отоплением, электричеством и газом.

Модные тенденции имеют свойство популяризации. Широкое распространение некоторых методов организации пространства в квартире не всегда полностью обосновано. Прежде чем ломать дома все стены, превращая двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в большую однокомнатную, подумайте о том, насколько у вас будет удовлетворена потребность в уединении. Прежде чем заменить все двери в квартире на арки или сделать четырехугольную комнату овальной, задумайтесь о том, действительно ли это именно ваше желание и будет ли вам комфортно в таком помещении. Нужен ли вам экспериментальный вариант вашей квартиры?

Задумываясь о будущем интерьере, изучите психические аспекты цветового восприятия. Цветовая гамма квартиры будет подспудно оказывать на вас постоянное влияние. Прежде чем красить стены в красный, а пол в глубокий черный цвет, попытайтесь представить насколько комфортно вы будете чувствовать себя в такой комнате каждый день в обстановке повседневности. Выбирайте цвета не только на основании вошедших в моду сочетаний, но и ориентируясь на свои ощущения.

Итоговый внешний вид квартиры после ремонта зависит не только от качественных материалов. Самые дорогие материалы могут быть использованы не лучшим образом, если ремонтные работы проводят неаккуратно. Вовсе не обязательно быть профессионалом, чтобы некоторые ремонтные работы провести качественно. Банальная аккуратность, четкое следование инструкциям и соблюдение чистоты в рабочей зоне позволят вам добиться очень неплохих результатов даже при отсутствии богатой практики.

Один их самых важных моментов, которые нужно учитывать, - это правильная последовательность работ. Основной принцип заключается в следующем: порядок выполнения работ должен быть выстроен таким образом, чтобы не пришлось портить то, что Вы только что сделали до этого. Исходя из этого нужно начинать с самых грязных видов работ, иначе некоторые работы придется выполнять повторно.

К «грязным» относятся, например, такие работы, как замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, замена радиаторов отопления, выравнивание бетонного пола, выравнивание стен, установка дверей и окон и другие виды работ, требующие нарушения целостности стен или использование каких-либо растворов, а также те, при которых неизбежно образуется много пыли и мусора.

Если во время ремонта вы решили жить в ремонтируемой квартире, вы должны учитывать, что лучше в таком случае начинать ремонт с самой дальней комнаты. Так у вас будет меньше шансов жить в центре грязи и пыли среди разложенных отделочных материалов.

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