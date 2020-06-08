Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов

22:07

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.

Эта мера была предложена на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Она будет действовать до 1 октября, сообщает "Коммерсант".

Воспользоваться такой возможностью смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Они могут потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года, если договор был заключен до решения о введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС. Если договориться не удастся, арендатор праве отказаться от договора аренды.

Первоначально планировалось, что договор аренды смогут расторгнуть все добросовестные арендаторы, выручка которых упала более чем на 50%. Однако эта версия законопроекта вызвала критику со стороны ТЦ. В итоге документ решили подкорректировать.