Что такое бытовка и как ее выбрать
Существует множество синонимов этого понятия, от дома-вагона до передвижки.
Описание строительной бытовки
Среднестатистическая бытовка представляет собой рамную конструкцию, утепленную слоем теплоизоляционного материала. Внутренние части такой бытовки чаще всего отделаны оргалитом или вагонкой.
В зависимости от расположения входной двери, бытовки бывают:
- распашными – входная дверь располагается по длинной стороне;
- с тамбуром – входная дверь находится с торца.
Бытовки сегодня стоят недорого, поэтому для компаний, которые планируют использовать данную конструкцию многократно, наиболее оптимальным вариантом станет покупка строительной бытовки. Те же компании, а также отдельные граждане, которым бытовка требуется для однократного или непродолжительного применения, предпочитают взять бытовку напрокат. Услугу аренда строительного вагончика можно найти в любом городе.
Аренда бытовки и ее преимущества
Взяв строительный вагончик напрокат, заказчик получает следующие преимущества:
- снижение расходов;
- возможность аренды на любое время;
- клиент платит только за аренду, расходы по транспортировке и содержанию бытовок берет на себя компания-арендодатель.
Разновидности строительных бытовок
Компании, разрабатывающие строительные вагончики, стараются учесть потребности каждого заказчика. Поэтому купить или взять в аренду можно не только стандартные бытовки, но и усовершенствованные мобильные конструкции. Максимальная высота строительного вагончика – два полноценных этажа.
Бытовка – это временное жилье, которое предназначено для эксплуатации не только в теплое время года, но и зимой. Выбор подходящего варианта бытовки зависит от конкретной ситуации, а также от количества работников, для проживания которых она предназначается.
Строительные бытовки сегодня популярны не только в качестве места для временного проживания работников. Не менее часто их приобретают дачники на свои приусадебные участки. В таких случаях оптимальным вариантом становятся деревянные вагончики щитового типа.
Строительная бытовка – постройка, которая используется для временного проживания рабочих, для приема пищи, а также как место для переодевания.