Что такое бытовка и как ее выбрать

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Строительной бытовкой (вагончиком) называют различные вспомогательные сооружения, используемые на предприятиях, стройках в качестве временного жилья

Существует множество синонимов этого понятия, от дома-вагона до передвижки.

Описание строительной бытовки

Среднестатистическая бытовка представляет собой рамную конструкцию, утепленную слоем теплоизоляционного материала. Внутренние части такой бытовки чаще всего отделаны оргалитом или вагонкой.

В зависимости от расположения входной двери, бытовки бывают:

распашными – входная дверь располагается по длинной стороне;

с тамбуром – входная дверь находится с торца.

Бытовки сегодня стоят недорого, поэтому для компаний, которые планируют использовать данную конструкцию многократно, наиболее оптимальным вариантом станет покупка строительной бытовки. Те же компании, а также отдельные граждане, которым бытовка требуется для однократного или непродолжительного применения, предпочитают взять бытовку напрокат. Услугу аренда строительного вагончика можно найти в любом городе.

Аренда бытовки и ее преимущества

Взяв строительный вагончик напрокат, заказчик получает следующие преимущества:

снижение расходов;

возможность аренды на любое время;

клиент платит только за аренду, расходы по транспортировке и содержанию бытовок берет на себя компания-арендодатель.

Разновидности строительных бытовок

Компании, разрабатывающие строительные вагончики, стараются учесть потребности каждого заказчика. Поэтому купить или взять в аренду можно не только стандартные бытовки, но и усовершенствованные мобильные конструкции. Максимальная высота строительного вагончика – два полноценных этажа.

Бытовка – это временное жилье, которое предназначено для эксплуатации не только в теплое время года, но и зимой. Выбор подходящего варианта бытовки зависит от конкретной ситуации, а также от количества работников, для проживания которых она предназначается.

Строительные бытовки сегодня популярны не только в качестве места для временного проживания работников. Не менее часто их приобретают дачники на свои приусадебные участки. В таких случаях оптимальным вариантом становятся деревянные вагончики щитового типа.

Строительная бытовка – постройка, которая используется для временного проживания рабочих, для приема пищи, а также как место для переодевания.