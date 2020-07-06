Что делать с окнами, покупая вторичку? Также разбираемся, как искать пластиковые окна в Балашихе

14:59

Приобретая квартиру или дом на вторичном рынке, нелишним будет убедиться в том, что жилплощадь оборудована надежным остеклением, даже если речь идет о пластиковых окнах

В конечном счете значение имеют технические параметры стеклопакетов и рам, а также правильность выполнения монтажа, но никак не внешний вид или уплаченная стоимость. Известны случаи, когда даже дорогие изделия не справлялись с возложенными на них функциями из-за того, что в процессе установки допущены грубые ошибки. Очевидно, что ни один продавец не захочет указывать на недостатки предлагаемого товара, учитывая какие цены сегодня установлены на недвижимость.

Не менее веская причина заказать новые пластиковые окна заключается в возможности выбрать конструкции с улучшенными эксплуатационными или декоративными характеристиками. Вариантов много: