]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Жители России смогут бесплатно получить земельный участок в Арктике

12:38 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Программа бесплатной раздачи земельных участков запускается в Арктической зоне России, сообщает пресс-служба  министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Опыт распространения упрощённого механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жильё и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий», - отметил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

В программе будут участвовать три региона — Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ. В других арктических регионах участки будут раздавать на территории 23 муниципалитетов.

Право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия реализации закона на территории Арктики будут иметь местные жители, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д. 

Темы: Арктика, Земельные участки
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.07.2020, 22:22
Гость: Lelik

Про Исландию и Гренландию ознакомьтесь для интереса как проходит Гольфстрим...
16.07.2020, 22:13
Гость: Зоя

Жалко, что не на Луне.
На Марсе тоже можно бесплатно участки раздать.
Аттракцион неслыханной щедрости!
16.07.2020, 21:39
Гость: макар

А вот это скорее всего.
Все комментарии (45)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации