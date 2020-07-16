Жители России смогут бесплатно получить земельный участок в Арктике

12:38

Программа бесплатной раздачи земельных участков запускается в Арктической зоне России, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Опыт распространения упрощённого механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жильё и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий», - отметил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

В программе будут участвовать три региона — Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ. В других арктических регионах участки будут раздавать на территории 23 муниципалитетов.

Право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия реализации закона на территории Арктики будут иметь местные жители, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д.