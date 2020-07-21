Все про пластиковые окна. Как выбрать лучшую установку?

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Максимальный комфорт в помещении достигается за счет разных факторов

Но именно отсутствие сквозняков и холода в пространстве – это то, что не может не радовать. Поэтому старые деревянные окна требуют замены, и инновационные установки оказываются во много раз лучше прежних. Именно пластиковые окна – это и залог уюта в квартире или доме, и самое настоящее украшение.

Они помогут удерживать тепло зимой, а летом обеспечат прохладу. Учитывая, что качественные установки могут сокращать траты и на электричество, то нет сомнений, без таких конструкций не обойдется ни одно жилье.

Но возникает ряд вопросов:

как же из огромного ассортимента выбрать лучшие конструкции

правду ли говорят, что пластиковые установки отличаются,

будут ли выбранные конструкции надежной преградой для сквозняков.

Чтобы исключить ошибки, имеет смысл узнать больше информации. Итак, начнем с главного…

Не все окна одинаковые!



Пред тем, как заказывать пластиковые окна для своего жилища, следует обратить внимание на торговый бренд.

Именно популярность производителя может подсказать вам, будут ли траты целесообразными. Если имя бренда на слуху, то огромная вероятность, что окна любого типа будут служить долго, а работать исправно.

Но здесь есть один нюанс – любой товар (а в том числе и пластиковые окна) известной торговой марки всегда дороже, чем иные. А значит, следует более подробно изучить другие аспекты, которые также влияют на стоимость изделий:

Количество створок

Этот показатель – это сугубо индивидуальный момент. Если окно открывается, то и цена выше. Если окно глухое, то за него вы заплатите чуть меньше. Вам могут предложить одностворчатые или двухстворчатые изделия. Как один из вариантов, вполне вероятно, и без дополнительных проблем купить и трехстворчатое изделие.

Обратите внимание: чем больше количество створок, тем менее объёмной будет выглядеть вся конструкция. Окно-стандарт насчитывает две сворки.

Типы стеклопакетов

Однокамерные стеклопакеты самые тонкие, в связи с чем у них минимальная шумоизоляция и теплопроводимость.

Двухкамерные стеклопакеты и трехкамерные считаются наиболее недорогой и удачной альтернативой и для квартир, и для частных домов.

Важно запомнить! Многие не до конца понимают, чем трехкамерное окно отличается от однокамерного стеклопакета, например. И здесь важно, с кем вы сотрудничаете. Имеет смысл не только самостоятельно изучить информацию, следует всегда внимательно слушать консультанта. Ведь он точно расскажет о том, какую модель окна в вашем конкретном случае необходимо установить.

Конструкция профиля

Качественное пластиковое окно должно насчитывать не менее трех камер. Каждый заказчик-покупатель имеет право уточнить, какие модели может предложить производитель. В настоящий момент рынок изделий заметно расширился, что позволяет купить прочное окно с 5, 6, 7 камерами. И эта возможность оправдана требованиями. Все дело в том, что в регионах, где преобладают низкие температуры качественное окно должно быть во всех смыслах функциональным. И в подобном случае имеет смысл заказать изделие с 7 камерами и 3 стеклопакетами.

Дополнительные возможности или о чем знают не все покупатели



Чтобы совершить удачную во всех смыслах покупку, не стоит забывать, что производители применяют самые различные инновационные технологии. Тем самым они увеличивают возможности для заказчиков. Например, вы хотите, чтобы солнце не проникало в помещение, тогда следует заказывать пластиковые окна со стеклами с напылением. Они будут отражать лучи и давать необходимое затемнение. Такое решение используют в спальнях, детских комнатах и для кухне.

Большинство современных стекол ударопрочные. Поэтому стекла можно назвать надежными и очень долговечными. Если речь идет, например, о школах, где вероятность повреждений выше, то лучше использовать возможность, и заказать ударопрочное окно.

Как вы видите, большое разнообразие пластиковых окон усложняет выбор. Но обладая достаточной информацией ошибку допустить фактически невозможно.