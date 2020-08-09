Приобретение жилья в новостройках Санкт-Петербурга

13:51

Многие петербуржцы сталкиваются с выбором: приобрести жильё в новостройке или купить квартиру на вторичном рынке

Как отмечают эксперты, покупка жилья в новом доме является неплохой инвестицией. Несмотря на риск вложения денег, приобретение новостройки, особенно в центральных районах города, может принести прибыль. Если покупатель берёт новую квартиру на этапе закладки фундамента, это может принести хозяину до 100 процентов выгоды сверху. По вышеназванной причине инвесторы с опытом приобретают несколько квартир в одном доме для дальнейшей выгодной перепродажи. Новостройки на рынке Санкт-Петербурга можно увидеть на этом информационном портале, представлены фильтры для поиска квартир.

Преимущества приобретения жилья в новостройках

Следует подробнее рассмотреть основные преимущества покупки жилья на первичном рынке:

- Доступность цены и возможность рассрочки. Цена на новостройки в целом ниже, чем на уже готовые квартиры. Если заняться вопросом покупки жилья в новом доме заранее, можно сэкономить часть средств. Ещё одним плюсом является возможность покупки квартиры в рассрочку. Если заплатить первичный взнос, имеется возможность выгодной оплаты остальной суммы.

- Гарантийное обслуживание дома и современные коммуникации. Если дом новый, то из этого следует, что различные коммуникации, такие как проводка, трубы сделаны качественно. Современное оборудование в новостройках имеет больший срок эксплуатации, чем в уже готовых квартирах.

- Возможность выбора планировки квартиры по индивидуальным предпочтениям.

- Утепление квартир. Современное утепление поможет владельцам уменьшить расходы на газ в три раза по сравнению с обычными хрущёвками.

Психологический аспект покупки квартиры на первичном рынке

При покупке недвижимости в новостройке, важным и зачастую недооцениваемым моментом является психологический аспект. Владелец приобретает квартиру там, где ранее никто нежил. В случае с покупкой жилья на вторичном рынке продавцы не раскрывают, как правило, в подробностях информацию о предыдущих жильцах. В новой квартире суеверные покупатели могут быть уверены, что жильё не несёт никакой негативной энергетики.

При покупке жилья на первичном рынке нужно внимательно изучить репутацию и отзывы о застройщике. Рекомендуется иметь дело с проверенными компаниями, работающими на рынке длительное время. При покупке жилья в строящемся доме клиентом подписывается договор о долевом участии. Оформлением жилья и вопросом прописки в новом доме можно заняться после официальной сдачи жилого дома в эксплуатацию. При выборе новой квартиры следует обратить внимание на инфраструктуру района данного жилого комплекса.