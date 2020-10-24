Перетяжка мебели своими руками. Пошаговая инструкция

22:03 24.10.2020

С конца XVI века мягкая мебель стала неотъемлемой частью жизни человека. Люди того времени пытались сделать мебель не только удобной, но и достаточно привлекательной

Сейчас, чтобы удовлетворить свои желания, человеку достаточно прийти в специализированный магазин и выбрать подходящую модель. Но, к сожалению, не всегда есть такая возможность, да и расставаться со старой мебелью иногда очень тяжело. Тогда, чтобы придать старой мебели новизну можно поменять обивку своими руками.



Как выбрать материал для перетяжки мебели



Поменять старую обивку не составит особого труда. Достаточно подобрать подходящую ткань.

Для гостиной и детской нельзя использовать аллергенные материалы. Если в вашей семье есть аллергики или болеющие легочными заболеваниями, вам так же придется отказаться от шерстяных тканей.

На кухне совершенно не уживется ткань, которая быстро пачкается и требует особого ухода, например: бархат или велюр. В том случае, когда мебель будет стоять на солнечной стороне, стоит отказаться от вельвета.

Если в вашем доме есть животные, вам отлично подойдет замша или флок «Антикоготь».

Также стоит оценить свои финансовые возможности, так как не каждый может себе позволить дорогую натуральную кожу или жаккард. Чаще всего используют, рогожку, гобелен или шенилл. Такие материалы не дорогие, но отлично выглядят, обладают хорошей стойкостью и просты в уходе. Чтобы окончательно сделать выбор, стоит изучить все виды мебельных тканей: https://ecokoja.ru/tkani-products/tkan-dlya-obivki-mebeli/.

Выбор наполнителя

В основном приходится менять не только обшивку мебели, но и внутренний наполнитель. В качестве наполнителя можно использовать различные материалы на свой вкус и кошелек. Если вы приняли решение полностью поменять заполнение дивана, то разумно использовать тот же, что и был. В основном подходят следующие виды наполнителя:

синтепон,

поролон (пенополиуретан),

войлок,

латекс.

Синтепон мягкий и объемный, долговечный, но может стать источником аллергии, а также он совершенно не пропускает воздух. В отличие от него пенополиуретан полностью гипоаллергенный и в нем не будет скапливаться пыль. Самым идеальным считается латекс, но он достаточно дорогой. Хотя плюсы перевешивают его единственный минус. Латекс долговечный, хорошо держит форму и пропускает воздух.



Список необходимых инструментов.



Прежде чем начать снимать старую обивку, необходимо подготовить инструменты, чтобы облегчит себе работу. В любом случае вам потребуются: отвертка, набор ключей, строительный степлер в комплекте со скобами и плоскогубцы. Так же желательно заранее позаботится о присутствии мусорных мешков, чтобы сразу избавиться от мусора. Для создания шаблона новой обивки пригодятся: ножницы, рулетка, карандаш, а для пошива нужны будут нитки, швейная машинка.



Процесс работы.



Если с выбором ткани и наполнителя вы определились, то можно начинать непосредственно разбирать мебель. Лучше всего это сделать во вспомогательном помещении, так как в старой мебели полно мусора и пыли.

В начале работы необходимо снять старую обивку. Для этой задачи нам подойдут ножницы или плоскогубцы. После снятия обивки не забудьте удалить старые скобы или гвозди. Все не нужные материалы сразу уберите в мусорные мешки, чтобы не создавать лишнюю пыль.

Порой после снятия обивки сразу заметны поломки или неполадки в работе мебели. Например, сломалось крепление или испортились пружины, отскочили болты. Такие элементы необходимо заменить, чтобы в дальнейшем мебель держала форму и дольше служила. Вам могут понадобиться дополнительные материалы, которые желательно заготовить заранее, так как на первый взгляд не сразу понятны масштабы работы.

Когда все деревянные и железные основы заменены, можно приступать к созданию и выкройке шаблона. Чтобы новая обивка сидела идеально, необходимо точно повторить размеры старой. Для этого можно разложить старую обшивку поверх большого листа бумаги или обоев, и вырезать шаблон. Потом приложить готовые отрезки к новой ткани и вырезать точно такую же обивку. Если конструкция сложная, то придется воспользоваться рулеткой и карандашом, чтобы сделать отдельную выкройку.

Необходимо учитывать, что в новой ткани следует сделать припуск до 2 см, в зависимости от ее разновидности. После завершения выкройки можно приступить к перетяжке мебели. Для этого идеально подойдет строительный степлер.

Если все этапы работы сделаны правильно, но обшить мебель не составит труда и займет совсем немного времени. Необходимо зафиксировать припуски ткани степлером и обрезать лишнюю ткань. После чего остается собрать мебель в первоначальное положение и любоваться проделанной работой.

Если вы сомневаетесь в своих силах, можно прибегнуть к помощи профессионалов, но при большом желании можно самостоятельно научится этому не хитрому делу. Ведь все что сделано своими руками, особенно радует глаз.