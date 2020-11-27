Пластиковые окна: преимущества конструкций и параметры подбора

22:55 27.11.2020

Появившись много десятилетий назад, пластиковые окна по настоящее время не теряют своей актуальности

Это и понятно, так как конструкции обладают крупным списком востребованных потребительских качеств. Если возникла потребность приобрести окна ПВХ, то обратиться рекомендуется в компанию Крымлидер.рф, где они реализуются по доступным ценам.

Преимущества пластиковых окон

Своей востребованности конструкции обязаны следующим положительным сторонам:

Презентабельный внешний вид. Окна из поливинилхлорида будут удачно смотреться на фоне жилых строений, предприятий, торговых и офисных центров;

Вариативность форм и размеров. Современные технологии и оборудование позволяют получать конструкции из ПВХ прямоугольной, круглой, овальной и даже треугольной форм. Нет ограничений относительно размеров изделий;

Долговечность. Установив единожды пластиковые окна в Крыму, более не придется возвращаться к вопросу замены оконных рам. Все дело в том, что они способны прослужить полвека. Причем такой срок службы характерен для регионов с любыми климатическими условиями;

Ремонтопригодность. Окна из ПВХ подлежат ремонту. Как правило, после длительного срока эксплуатации у них выходят из строя фурнитура и уплотнительная резинка. Профиль же и стеклопакеты служат неограниченное количество времени;

Практичность. Уход за конструкциями прост и незатейлив. Рамы не нужно периодически шлифовать и вскрывать лаком. Весь уход и обслуживание заключаются в удалении грязи и иного рода загрязнений с поверхности;

Широкая палитра оттенков. Классическими считаются пластиковые изделия в белом цвете. Если такой цвет идет вразрез с фасадом здания, то обратить внимание на варианты в любом ином оттенке. Возможно даже заказать имитацию структуры древесины.

Чем руководствоваться при подборе ПВХ конструкций?

Что касается размеров пластиковых окон, то их замеряет специалист. Заказчику же нужно определиться с тем, будет конструкция глухой или со створкой, а также с оттенком профиля. Если хочется улучшить теплостойкость изделий, то сделать предпочтение в пользу вариантов с двухкамерными стеклопакетами. Время изготовления конструкций составляет от 1 до 5 дней. Многое зависит от загруженности предприятия. Что касается доставки и монтажа окон, то данная деятельность ложится на плечи компании. После установки конструкций необходимо дождаться высыхания монтажной пены. Сразу после этого они полностью готовы к полноценной эксплуатации.