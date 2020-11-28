Мэрия Москвы арендовала собственное здание под госпиталь за 223 млн рублей

13:09 28.11.2020

В октябре 2020 года департамент здравоохранения Москвы арендовал помещение в столице по адресу улица Академика Павлова д, 22 для размещения в нем коронавирусного госпиталя. При этом собственником этого здания является структура мэрии АО «РЭМ», сообщает журнал «Компания» со ссылкой на Телеграм-канал Readovka.

Ранее это помещение арендовала компания «КПЦ Ударник», которой владеет фармацевтическая компания «Фармстандарт». До лета в здании находилась частная клиника «К 31 Сити».

Весной медучреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь. Летом клиника закрылась, а в октябре на ее месте открылся филиал МКНЦ имени Логинова, специализирующийся на больных коронавирусом. Как утверждается, это обошлось городу в 223 миллиона рублей. На открытии филиала МКНЦ имени Логинова присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин.