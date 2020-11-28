Мэрия Москвы арендовала собственное здание под госпиталь за 223 млн рублей
В октябре 2020 года департамент здравоохранения Москвы арендовал помещение в столице по адресу улица Академика Павлова д, 22 для размещения в нем коронавирусного госпиталя. При этом собственником этого здания является структура мэрии АО «РЭМ», сообщает журнал «Компания» со ссылкой на Телеграм-канал Readovka.
Ранее это помещение арендовала компания «КПЦ Ударник», которой владеет фармацевтическая компания «Фармстандарт». До лета в здании находилась частная клиника «К 31 Сити».
Весной медучреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь. Летом клиника закрылась, а в октябре на ее месте открылся филиал МКНЦ имени Логинова, специализирующийся на больных коронавирусом. Как утверждается, это обошлось городу в 223 миллиона рублей. На открытии филиала МКНЦ имени Логинова присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поживи в сша увидишь ещё хуже.
Сирен вместе с Вовочка!
Не может быть в воровском государстве белой вороны, воруют все от и до! Собянин не исключение!
РФ - государство коррупционных никчемных извращенцев и властных предателей своей страны. Больше, я лично, ни как не могу их воспринимать. Когда они уйдут?
а что и так просто можно? И главное никто не догадывается. Пилите Сережа бюджет он хоть и не золотой, но легко превращается в баксы уплывающие в офшоры.