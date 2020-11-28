Мэрия Москвы арендовала собственное здание под госпиталь за 223 млн рублей

Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин

В октябре 2020 года департамент здравоохранения Москвы арендовал помещение в столице по адресу улица Академика Павлова д, 22 для размещения в нем коронавирусного госпиталя. При этом собственником этого здания является структура мэрии АО «РЭМ», сообщает журнал «Компания» со ссылкой на Телеграм-канал  Readovka.

Ранее это помещение  арендовала компания «КПЦ Ударник», которой владеет фармацевтическая компания «Фармстандарт». До лета в здании находилась частная клиника «К 31 Сити».

Весной медучреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь. Летом клиника закрылась, а в октябре на ее месте открылся филиал МКНЦ имени Логинова, специализирующийся на больных коронавирусом. Как утверждается, это обошлось городу в 223 миллиона рублей. На открытии филиала МКНЦ имени Логинова присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.11.2020, 18:59
    Гость: А как иначе?

    Не может быть в воровском государстве белой вороны, воруют все от и до! Собянин не исключение!

  4. 28.11.2020, 18:13
    Гость: Евгений В

    РФ - государство коррупционных никчемных извращенцев и властных предателей своей страны. Больше, я лично, ни как не могу их воспринимать. Когда они уйдут?

  5. 28.11.2020, 17:39
    Гость: Да

    а что и так просто можно? И главное никто не догадывается. Пилите Сережа бюджет он хоть и не золотой, но легко превращается в баксы уплывающие в офшоры.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Иране убили одного из создателей ядерной программы страны
Песков объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове
В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны
МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В РФ за нарушение ограничений по COVID-19 оштрафованы более 1,1 млн человек
Госдепартамент США объяснил введение санкций против российских компаний
Роскомнадзор призвал IT-компании создавать российские видеохостинги
Лукашенко сознался в прослушке переговоров «лохушки» Тихановской