Приобретение недвижимости в Тбилиси

Граждане Грузии и нерезиденты могут стать собственниками недвижимости жилого или нежилого фонда в стране

Купить квартиру в Тбилиси на первичном или вторичном рынке можно без каких либо-ограничений. Для этого от покупателя требуется наличие загранпаспорта и нужной суммы для сделки, которая регистрируется в Нацагенстве публичного реестра.

Алгоритм покупки недвижимости

Чтобы приобрести квартиру в Тбилиси следует подобрать подходящий под личные запросы вариант недвижимости на специализированном сайте. Для оформления сделки нужно в трех экземплярах подготовить купчую. Два документа заполняются на грузинском языке, а один – на языке покупателя. После подписания документа между сторонами сделки передаются деньги продавцу. При покупке квартиры в новостройке на этапе строительства внесение ее стоимости в полном объеме является основанием для предоставления скидки.

Финансовая операция может быть проведена в наличном или безналичном формате. Безопасным вариантом расчетов является их аккредитивная форма или банковская ячейка. После решения вопросов со всеми формальностями, на основании договора купли-продажи и подтверждающего оплату платежного поручения, оформляется право собственности. Нужно рассчитывать, что бюрократические процедуры могут занять до 4 дней.

Особенности процедуры

Грузинский государственный реестр функционирует на базе блокчейн-технологии. По этой причине договора купли-продажи не требуют нотариального заверения. Все выписки защищены от подделок расположенным в верхнем левом углу штрих-кодом.

Перед тем, как оформлять покупку, рекомендуется проверить информацию об ее потенциальном объекте в публичном реестре. Для этого нужно:

  • обратиться в Дом Юстиции;
  • предъявить документы, идентифицирующие личность;
  • оформить заявку (ее также можно заполнить и подать онлайн с официального сайта организации);
  • оплатить государственные услуги;
  • получить выписку, ознакомится с ней и принять решение о необходимости дальнейших действий.

Выводы

Недвижимость в Грузии может быть приобретена гражданином любой страны. Для оформления сделки нужно выбрать подходящий объект недвижимости, обсудить финансовые и организационные вопросы с продавцом, заключить договор купли-продажи и передать деньги. Документы, фиксирующие все эти события, являются основанием для регистрации права на собственность на приобретенное жилище.

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