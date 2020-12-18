Власти Петербурга отдадут РПЦ семь квартир на набережной Невы

Петербургской епархии РПЦ власти города планируют передать жилые помещения в домах на Октябрьской набережной, сообщает Росбалт со ссылкой на проект постановления Смольного.

Текст документа упоминает пять квартир в доме № 16, лит. А и две квартиры в доме № 20, к. 1, лит. А., расположенные рядом с Троицкой церковью. Как следует из пояснительной записки, исторические объекты были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845–1847 годах.

Администрации предстоит выселить 18 человек из жилых помещений до 1 июня 2022 года. Затем в течение месяца недвижимость предоставят РПЦ.

О передаче квартир ранее просил митрополит Варсонофий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2020, 16:57
    Гость: фёдор

    А что означает ВЫСЕЛИТЬ?У нас в Амеике, это только договориться и ВЫКУПИТЬ,если это не госсобственность.

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