Власти Петербурга отдадут РПЦ семь квартир на набережной Невы

15:21 18.12.2020

Петербургской епархии РПЦ власти города планируют передать жилые помещения в домах на Октябрьской набережной, сообщает Росбалт со ссылкой на проект постановления Смольного.

Текст документа упоминает пять квартир в доме № 16, лит. А и две квартиры в доме № 20, к. 1, лит. А., расположенные рядом с Троицкой церковью. Как следует из пояснительной записки, исторические объекты были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845–1847 годах.

Администрации предстоит выселить 18 человек из жилых помещений до 1 июня 2022 года. Затем в течение месяца недвижимость предоставят РПЦ.

О передаче квартир ранее просил митрополит Варсонофий.