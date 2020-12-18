Власти Петербурга отдадут РПЦ семь квартир на набережной Невы
Петербургской епархии РПЦ власти города планируют передать жилые помещения в домах на Октябрьской набережной, сообщает Росбалт со ссылкой на проект постановления Смольного.
Текст документа упоминает пять квартир в доме № 16, лит. А и две квартиры в доме № 20, к. 1, лит. А., расположенные рядом с Троицкой церковью. Как следует из пояснительной записки, исторические объекты были построены на территории киновии Александро-Невской лавры в 1845–1847 годах.
Администрации предстоит выселить 18 человек из жилых помещений до 1 июня 2022 года. Затем в течение месяца недвижимость предоставят РПЦ.
О передаче квартир ранее просил митрополит Варсонофий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что означает ВЫСЕЛИТЬ?У нас в Амеике, это только договориться и ВЫКУПИТЬ,если это не госсобственность.
БеСсеребреники понимашьу