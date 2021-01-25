В России хотят ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю

10:39 25.01.2021

Общественная палата (ОП) России предложила ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное главе Минстроя Иреку Файзуллину.

По мнению авторов инициативы, длительный сильный шум мешает работать россиянам на удаленке и негативно сказывается на здоровье. В связи с этим, ремонтные работы предлагается ограничить тремя днями при сохранении "тихого часа".

Исключение предлагается распространить на новые дома (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Отмечается, что идею уже поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме.

По словам экспертов, шумными работами во время ремонта являются 10-15% всех работ, такие как работы с перфоратором, болгаркой и резка плитки. Если грамотно спланировать ремонт, такие работы вполне можно распределить на "разрешенные дни".

На сегодняшний день, шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, время регулируют региональные власти. Например, в Москве шумные работы разрешено проводить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.