Что такое клинкер (клинкерный кирпич и плитка)?

18:37 12.02.2021

Что такое клинкер?

Клинкер - всё чаще российские граждане слышат об этом облицовочном материале, который дико популярен в Европе. Ему приписывают удивительные свойства и рассказывают о внешнем виде, который не оставляет никого равнодушным. Давайте разберемся, в чем же особенна эта фасадная керамика и почему стоит обратить на нее внимание.

Историки называют родиной клинкера Голландию, утверждая, что именно в этой стране была придумана технология создания этого высокоплотного керамического искусственного камня. Богатые залежи спрессованного ила и торфа на побережье Северного моря дали местным строителям уникальное по своему составу сырье в виде сланцевой тугоплавкой глины. После обжига она превращалась в очень плотный и прочный материал, который отлично подошел для мощения дорог.

В процессе эксплуатации такой «камень» демонстрировал высокую износоустойчивость, прекрасно противостоял влаге и ветрам, и эти его качества подтолкнули местных голландских промышленников к идее создания на основе клинкера не только брусчатки, но и строительного стенового кирпича.

Само же название материала образовалось от немецкого "klinken" – звукоподражательного слова, которое можно перевести как «звонкий». Выбор в пользу такого определения объяснялся легко: при соударении двух высокопрочных клинкерных камней раздавался характерный звон, только подтверждавший высокую плотность и монолитность материала.

Какие свойства делают клинкер уникальным?

Наряду с высокой прочностью и низким водопоглощением клинкер обладает высокой морозостойкостью, что позволяет этому искусственному камню отлично переносить резкие перепады температуры. Благодаря экструзии, применяемой в процессе производства клинкера, монолитный материал удается избавить от каверн, благодаря повышенной плотности структуры становится возможной качественная формовка, а поверхность такого кирпича или плитки (в зависимости от формы) прекрасно поддается текстурированию.

Декоративные качества клинкера улучшаются еще больше, если в сырье добавляются оксиды металлов или специальные минеральные добавки. Современные технологии помогают получать готовый материал практически любого цвета или оттенка, в том числе наносить красители на клинкерные изделия, например, отделочную плитку.

Зачем нужен клинкер, если есть керамогранит?

Особенности производства клинкера, как и его потребительские свойства, действительно, словно скопированы с описания керамогранита. Это такой же искусственный материал, получаемый в результате спекания глиносодержащего сырья, способный в результате формовки обретать любые формы и размеры, обладающий высокой износостойкостью и почти нулевым водопоглощением. В отношении керамогранита также нередко упоминают такое его выдающееся качество, как устойчивость к воздействию ультрафиолета, что, опять-таки, позволяет говорить о нем, как об отличном материале для изготовления брусчатки или кирпича.

Но история и многолетний опыт строителей определили этому искусственному камню практически единственную сферу применения: облицовка пола и, что намного реже, стен внутри помещений. Все дело в пресловутой монолитности или плотности, которая также определяет пористость материала. Отсутствие пор автоматически снижает паропроницаемость, не позволяя материалу «дышать», но куда более серьезным следствием становится отсутствие адгезии. Другими словами, керамический гранит не может впитывать воду из раствора, оставляя ее на поверхности, что чревато банальным «отклеиванием» материала от отделываемой поверхности.

Почему тогда не заменить клинкер обычной керамикой?

Сравнивать эти материалы некорректно, поскольку обычную керамическую плитку получают путем обжига качественно иной глины – легкоплавкой, содержащей относительно много песка, а также имеющей по этой причине низкую пластичность и невысокие формовочные свойства. Ситуацию улучшают входящие в состав сырья добавки и модификаторы, но готовая керамика на фоне клинкера получается откровенно хрупкой, боящейся экстремально низких температур и пористой, что, к слову, не мешает ей выступать в роли отличного декоративного материала для облицовки стен.

Клинкерный искусственный камень – это продукт, получаемый из тугоплавкой глины, которую приходится разогревать до 1400oC и выше, добиваясь от нее прочности, как у настоящего природного камня. В этом отношении клинкер также серьезно отличается от обычного кирпича, который обладает высокой пористостью. Наконец, в отличие от керамики клинкерным материалам не свойственны пустоты или посторонние включения в структуре, чего удается добиться благодаря высокой температуре спекания и экструзии – продавливанию вязкого расплава через формующие отверстия.

Почему облицовка обычным кирпичом хуже, чем клинкерным?

Многие годы и десятилетия строители используют для облицовки жилых и производственных зданий кирпич, не рассматривая иной достойной альтернативы. Такой материал и сегодня продолжает оставаться «статусным», учитывая, что на производствах научились получать кирпич идеальной формы и с многообразием расцветок. Но ни один профессионал не называет такую строительную продукцию идеальной, ведь на практике владельцы кирпичных домов часто вынуждены мириться с белесым налетом на стенах, внезапно появляющимися трещинами и постепенным разрушением кирпича при его периодическом контакте с влагой.

Все это – следствие пресловутой пористости, которая помогает материалу напитывать влагу, расширяющуюся при морозной погоде и приводящую к его растрескиванию. Если в этой воде присутствовали соли, то поверхность стены очень быстро сообщит об этом неэстетичными разводами из белых высолов – выступающих на кирпиче соляных кристалликов. Удалить такой налет полностью – задаче крайне сложная, но даже при успешном результате проблема не решится, ведь кирпичные стены однажды снова окажутся в опасном водонасыщенном состоянии.

Клинкерный кирпич выступает более дорогой альтернативой обычному керамическому, но эта переплата полностью избавит владельца дома от вышеперечисленных проблем:

материал не будет напитывать влагу, не потрескается и не покроется высолами;

он обеспечит зданию эстетичный внешний вид с красивым рисунком кирпичной кладки;

клинкер прослужит гораздо дольше и всегда будет выглядеть привлекательно, ведь такой материал допускается очищать от грязи обычной водой.

Где стоит применять клинкер?

Клинкерная продукция не относится к разряду бюджетных, но превосходные качества этого материала позволяют выделить те области строительства и отделки, где клинкеру будет тяжело найти достойную альтернативу:

Мощение дорог, тротуаров и пешеходных дорожек. Клинкерная брусчатка – это не только долговечный, но и очень красивый материал, который может в заводских условиях приобретать различные формы. Это делает его популярным выбором специалистов ландшафтного дизайна, а также строителей, подбирающих долговечный и эстетичный материал для сооружения уличных лестниц, открытых террас и т. п.

Внешняя и внутренняя отделка. Плитка из клинкера помогает облицовывать стены домов и вспомогательных построек, давая им одновременно защиту от любых атмосферных воздействий и декоративное украшение поверхностей. Тот же эффект достигается при отделке внутри сооружений, причем, клинкерная плитка отлично подходит и для влажных условий (ванные комнаты, бассейны, спа), и для помещений, где поверхностям необходима защита от щелочей или кислот (производственные цеха, лаборатории и т. п.)

Стеновой материал. Клинкер собрал в себе все достоинства «идеального кирпича», не боящегося воды и солей, отличающегося высокой прочностью и идеальной геометрией. Чаще всего он идет на облицовку дома, поскольку отлично противостоит влаге и морозу.

Малые архитектурные формы. Возможность изготавливать клинкерные изделия различных размеров, форм и расцветок позволяет проектировать различные декоративные сооружения, которые могут находиться под открытым небом. Здесь же широкая практика применения клинкерной плитки в качестве мозаики для отделки малых архитектурных форм и всевозможных художественно-декоративных элементов.

Как клинкер получает свой цвет?

Те, кто хотя бы раз в жизни имел дело с клинкерными изделиями, могли заметить, что даже в одной партии кирпича может присутствовать материал разных оттенков. Так происходит по причине большого числа факторов, влияющих на конечный цвет спекшейся глины:

температуры воздуха в печи,

процентное содержаниесоставляющих шихты (сырья),

количество и вид используемых добавок.

В теории клинкеру можно придать абсолютно любой цвет, чем и пользуются специалисты, подбирающие оптимальный состав минеральных добавок в виде руд чёрных и цветных металлов, карбонатных пород, оксидов металлов и пр. Эти компоненты добавляются в смесь на этапе ее замешивания, что на выходе дает равномерное окрашивание клинкера по всей его внутренней структуре. Разумеется, это не имеет ничего общего с глазурованным кирпичом, который со временем может утратить свою красивую оболочку.

Почему мне привезли кирпич не того оттенка?

Заказчики всегда имеют возможность выбрать цвет материала, ориентируясь на выставочные образцы. С их помощью можно подробнее изучить строение, размер, форму кирпича, а также его цвет и текстуру поверхности. Но производители и продавцы клинкера никогда не скрывают особенностей производства данного материала и не устают напоминать покупателям, что малейшее изменение температуры в печи может влиять на оттенок обожженной глины. Отсюда и видимые различия в цвете кирпичей, которые принадлежат одной партии. Не стоит забывать и о составе сырья, который может незначительно колебаться, но давать при этом разницу в оттенках готового строительного материала.

Что же делать, ведь он действительно разный? Небольшую разбежку в колеровке следует считать оригинальной особенностью клинкерного кирпича, которая позволяет получать необычную «природную» поверхность. Не стоит сомневаться: приобретаемый кирпич станет менять оттенок в пределах допустимых норм, которые прописываются производителем, и будет соответствовать эталонному образцу, отличаясь лишь насыщенностью тона нужного цвета. Тем же, кто боится, что готовая кирпичная кладка получится неоднородной по причине использования материала из нескольких партий, стоит помнить одно из важных правил укладки клинкерного кирпича. Оно знакомо каждому опытному каменщику: при работе необходимо брать материал одновременно из разных пакетов или поддонов, что позволит избежать «полосатости» рисунка.

Какие гарантии, что разбежка оттенков клинкера будет в рамках нормы?

Столь важный вопрос регулируется отдельным документом под названием ГОСТ 530-2012. Согласно нормативам, производители обязаны ориентироваться на суточную выработку одной печи, определяя ей соответствующую партию кирпича, которая в полном объеме идет на сушку и обжиг. Это позволяет обеспечивать равномерное распределение оттенков в рамках одной партии, которая соответствующим образом маркируется и отгружается клиенту. Тем самым последний получает партию кирпича, который буквально сушился и обжигался в одно время. Что же до разницы оттенков материала в одной партии – это особенность клинкера, которая, к слову, сделает отделку по-настоящему неповторимой, ведь точно такого же идентичного сочетания оттенков и фактуры на соседнем доме получить не удастся!

Для чего в клинкерном кирпиче делают сквозные отверстия?

Дырки в любых кирпичах, включая клинкерные, выполняют сразу несколько важных задач:

Облегчают материал, делая его более удобным в укладке и снижая нагрузку на фундамент. Здесь же сокращение сроков строительства из-за упрощения кладки.

Уменьшают теплопроводность, которая свойственна всем плотным материалам. Наличие воздушных пустот делает дом более теплым внутри.

Отверстия в кирпиче облегчают его сушку при производстве. Полнотелый материал сушился бы гораздо дольше и неравномерно, что могло бы повлиять на однородность его структуры.

Еще одним доводом в «пользу» сквозных отверстий можно считать экономию ценного сырья. Это находит свое отражение и на стоимости искусственного камня, полученного из достаточно редкой сланцевой тугоплавкой глины.

Какой раствор необходимо использовать при кладке клинкера?

В этом вопросе следует руководствоваться положениями норматива ГОСТ 530-2012, который четко определяет главную характеристику кладочного раствора для клинкера – его водопоглощение. Этот показатель не должен превышать 6%, поскольку именно столько воды в процентном соотношении от ее общего количества может впитать в себя плотный искусственный клинкерный камень. Соответственно, при избытке влаги она начнет скапливаться в местах соприкосновения кирпича и раствора, чем ухудшит сцепление (кирпич будет «плавать») и приведет к образованию пустот и пор в швах. Это грозит попаданием в них влаги в дальнейшем и, как следствие, разрушению затвердевшего кладочного раствора.

Какой размер клинкерного кирпича можно считать оптимальным?

Производители придерживаются специальных стандартов, но дают потребителям возможность выбора. В Европе принято классифицировать клинкерную облицовку по следующим типоразмерам:

NF (Normal Format) – 240х71х115 мм. Этот формат самый востребованный в России, поэтому его поставляют в нашу страну почти все известные европейские производители клинкера. Высота слоя кладки с таким кирпичом составляет 83,3 мм., что делает примерный расход материала на облицовку одного квадратного метра равный 48 штукам.

WF (Waal Format) – 210х50х100 мм. Является одним из самых популярных форматов в Европе, что можно объяснить его историей: первый клинкерный кирпич старались делать именно такого размера. В данном случае высота кладки составляет 62,5 мм., а расход – 74 штуки на квадратный метр.

DF (Dünn Format) – 240х52х115 мм. Это т. н. тонкий формат, который, по мнению экспертов, дает более изящный рисунок кирпичной кладки с вытянутым в длину кирпичом. Высота кладки – 62,5 мм., расход – 66 штук.

LDF (Lang Dünn Format) – 290х52х115 мм. Это удлиненный тонкий формат, еще более любимый дизайнерами и архитекторами, чем обычный тонкий. Высота кладки – 62,5 мм., расход – 53 штуки.

2DF (2mal-Dünn Format) – 240x113х115 мм. Двойной тонкий формат с высотой кладки в 125 мм. и расходом кирпича в 33 штуки на одном квадратном метре облицовки.

Некоторые продавцы клинкерного кирпича в России используют свою упрощенную систему типоразмеров, предлагая покупателям выбирать между материалом:

базовым – 240х115х71 мм.;

одинарным – 250х120х65 мм.;

евро – 250х85х65 мм.;

половинным – 250х60х65 мм.

Какой вариант выбрать – дело сугубо личных предпочтений, а также возможностей поставщика, к которому обращается покупатель.

От чего зависит стоимость клинкерного кирпича?

Глядя на внушительную разбежку цен, указанных в прайс-листах поставщиков клинкера, всегда невольно начинаешь искать вариант подешевле, но здесь, как и в любых других сферах, приходится учитывать и характеристики материала, и страну изготовления, и «аппетиты» продавцов. Главными же критериями остаются формат, толщина и цвет клинкерного кирпича, поэтому сравнивать необходимо цены на продукцию, имеющую одинаковые характеристики.

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Почему в продаже есть откровенно дешевый клинкер?

Недобросовестные продавцы нередко дают недостоверную информацию относительно того, что, в принципе, можно назвать клинкерным материалом. Очень часто, стараясь изначально придать своей продукции более высокий статус, они именуют клинкером любой облицовочный искусственный камень и даже керамическую плитку. В действительности, в первом случае речь идет о материале нестандартных форм и довольно разнообразных цветов, которые имеет очень гладкую, буквально глянцевую поверхность. Во втором – о керамике достаточно высокого качества, которое проявляется в идеальной геометрии плитки и наличии стойкого глазурованного покрытия.

К сожалению, эта отделка не имеет ничего общего с настоящим клинкером, который производится по особой технологии и только с использованием специальной тугоплавкой глины. То, что продукт в виде керамики или искусственного камня может иметь высокие эксплуатационные качества, не может давать повод сравнивать его с клинкерной продукцией. В первую очередь, такой обман можно выявить, обратив внимание на стоимость материала, поэтому встретив «выгодное» предложение, обязательно убедитесь в том, что перед вами – настоящий клинкер!

Существует ли российский клинкер?

Такой вопрос часто возникает по причине того, что слово «клинкер» можно обнаружить в нормативной документации, ранее описывавшей стандарты производства некоторых материалов на территории России. Например, утвержденный Госстандартом СССР ОСТ 4245 носил название «Клинкер дорожный» (документ утратил силу в 1978 году) и указывал на параметры материала, фактически обладавшего высокой плотностью и низким водопоглощением. На деле это был кирпич, который удалось наделить подобными свойствами, удачно подобрав состав сырья и условия его спекания в печи.

Сегодня выражение «российский клинкер» является не более чем маркетинговым приемом, который позволяет заявить о высоких эксплуатационных качествах материала, которые делают его похожим на оригинальный европейский клинкер. Возможно, такой кирпич действительно отличается от любого другого производимого на территории РФ своей минимальной пористостью. Но настоящим клинкером остается продукция, которая импортируется из Германии, где и сосредоточены фабрики, имеющие возможность работать с тугоплавкой сланцевой глиной. Той, что однажды была обнаружена голландцами на побережье Северного моря.