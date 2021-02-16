Как быстро узнать кадастровую стоимость дома или квартиры?

17:23 16.02.2021

При покупке земли или готового дома нужно точно узнать о его кадастровой стоимости

Это цена за недвижимость, которая определяется в результате оценки независимым экспертом. Цена определяется по результату массовой оценки. Если такой возможности нет, то во внимание принимается рыночная стоимость. Она корректируется с учетом индивидуальных особенностей конкретного объекта. Учитываются также законодательные требования.

Работу по оценке выполняет опытный оценщик, с которым заключают договор уполномоченные инстанции. Организуется подобное мероприятие раз в 3-5 лет. Полученные данные вносятся в общий реестр после завершения оценки. Кадастровая стоимость - это одна из наиболее важных характеристик квартиры, дома или земельного участка. Если вы хотите точно узнать эту сумму перед заключением сделки, то воспользуйтесь услугами информационно-справочного портала «Реестры России. Сведения можно получить, оформив заявку онлайн. Не нужно обращаться в МФЦ, что сэкономит ваше время и деньги.

Зачем нужны сведения о кадастровой стоимости?



Эти данные могут быть полезны в разных ситуациях. Распространенная причина – подготовка к сделке купли или продажи дома, квартиры или земельного участка. Зная кадастровую стоимость, можно убедиться в том, что собственники предоставили достоверные сведения. Также пользователи формируют запросы, чтобы убедиться, что после оценки в общий реестр была внесена точная цена. При постановке объекта на учет нужно тоже знать кадастровую стоимость, так как это важная характеристика любого объекта недвижимости.

Какие услуги оказывает портал?



Воспользоваться услугами этого портала могут жители любого региона страны. Сведения предоставляются на все виды недвижимости, которая зарегистрирована в ЕГРН:

квартиры;

дома;

земельные участки.

Получить эту информацию может каждый желающий бесплатно в течение нескольких минут после формирования запроса на сайте. Вам остается только указать в строке поиска точный адрес или кадастровый номер. Следуйте простым инструкциям по поиску объекта, обращайте внимание на подсказки в виде всплывающих окон. Также на сайте для дополнительного удобства пользователей представлено короткое ознакомительное видео.

Удобный и быстрый заказ выписки ЕГРН



Помимо справочной информации портал предоставляет услугу по оформлению выписок из ЕГРН. После поиска объекта в его описании указан тип выписок, которые доступны для заказа. Цены на эту услугу ниже, чем при обращении в МФЦ. Можно через интернет заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости на любую интересующую вас дату. Быстро предоставляется документальное подтверждение кадастровой стоимости на текущую дату. Информация актуальная и проверенная. На формирование запроса уйдет несколько минут. Все бумаги заверяются электронной цифровой подписью.