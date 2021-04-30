Покупка стройматериалов оптом: что вы не знали об этом

21:08 30.04.2021

Строительство – это рабочие-специалисты, смета, стройматериалы.

В том числе, очень много бюджета уходит именно на закупку материалов. На их цену влияет не только качество, но связи и контакты. Опт в этом случае выручает многих людей. В этой статье мы поговорим про поставщиков стройматериалов.

Кто такие поставщики стройматериалов

Это та компания, которая занимается поставкой материалов физическому или юридическому лицу. Поставщики работают с надежными производителями бетонной, гипсополимерной, пазогребневой продукцией, при этом нужна хорошая логистическая фирма. Также поставщики стройматерилов полностью берут ответственность за качество и пригодность объектов, которые они поставляют.

Подходы оптовых закупок

Существуют вообще 2 основных вида оптовых закупок:

1. Запрос на закупки может производится от юридических, физических лиц. Допустим, если занимается этим строительная компания, но не целая фирма, а конкретный отдел. Эта практика позволяет экономить на покупке стройматериалов. К сожалению, поиск поставщкиков входит в затраты компании, а это уже минус.

2. Аутсорсинг компании, специализирующихся на данной отрасли. По аутсорингу можно либо разового закупить материалы, либо приобрести абонемент. Строительная компания при этом пользуется опытом других людей. Собственно говоря, большая стройка подразумевает огромное количество времени и денег на закупку всех материалов.

Как выбрать надежного поставщика?

На примере компании https://st-ver.ru/ можно определить, как должен выглядеть хороший поставщик стройматериалов:

1. Большой опыт работы в индустрии поставки стройматериалов;

2. Прекрасная репутация, подкрепленная хорошими отзывами;

3. Широкая специализация по запросам целевой аудитории;

4. Контакты со многими производителями-фирмами строительной техники и материалов;

5. Компания «Строй-версия» является официальным дилером многих известных заводов;

6. Компания по закупкам стройматериалов должна быстро и качественно выполнять работу, не растягивать процесс;

7. Работа не только с разовыми заказами, но и с постоянными.;

8. Готовность к новому, а конкретно – способность реагировать на мировые изменения в сфере строительства;

9. Дополнительные услуги – это не только показатель компетентности, но клиентоориентированности;

10. Наличие хорошо реализованных строительных проектов, для которого были сделаны закупки.



