В России возник дефицит древесины для строительства домов

14:44 15.05.2021

Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции.

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены).

Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения. Год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., сейчас — уже 22–26 тыс руб.

Рост цен в ассоциации связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен.

В Минпромторге подтвердили связь роста цен на продукцию лесопромышленного комплекса с их ростом на мировом рынке.