Система безопасности Аякс: преимущества и способ производства

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Безопасность – это самое важное в жизни любого человека. 

Ведь именно от нее зависит жизненный комфорт. Собственно говоря, уют в любом жилом объекте зависит от беспроводных систем безопасности. В этой статье мы обсудим то, как обезопасить свое жилище. Более подробную информацию можно найти на сайте Control.ua/signalizacii/proizvoditeli_ajax

Немного об Ajax

Эту фирму можно отнести к технологическим инновациям, которые заключаются в разработке и производстве систем безопасности. Эта украинская компания, основной офис которой находится в Киеве. Уже в конце две тысячи восемнадцатого года каталог компании достиг более двадцати одного устройства. Именно они спасли огромное количество помещений от пожаров, ограблений и затоплений. К особенностям данной системы можно отнести радио протокол от Jeweller, который может ловить сигнал до двух километров, а срок годности от пяти до семи лет.

Особенности производства систем безопасности

Сигнализации фирмы Ajax – это бренд, где сочетается все – лаконичный и эстетический дизайн, а также мощные производительные характеристики. Создание новой модели девайса длится примерно от шести месяцев до двух с половиной лет. После этого срока потребители могут приобрести уникальное устройство.

Преимущества использования системы безопасности Ajax

  1.  Хорошая система шифрования;

  2.  Защита от различного рода сканирования;
  3.  Достаточно простое управление с таких устройств как смартфон, и даже компьютер. Существует приложение для ОС IOS или Android;
  4.  Наличие дополнительного питания, а конкретно, возможность работы до пятнадцати часов, если электричество, например, отсутствует.
  5.  Наличие большого количества связи с внешним миром. Аякс может работать через чим-карты, вай-фай и проводной интернет.
  6.  Аякс – это полное отсутствие проводов. Для того, чтобы максимально удобно обеспечить и смонтировать системы безопасности, не нужно ломать стены или сверлить отверстия для кабелей.
  7.  Работа до семи лет не меняя батарейки. Согласитесь, это приятное преимущество. Людям не придется менять батарейки два-три раза в год.
  8.  Постоянный двухсторонний опрос датчиков, который проводится раз в двенадцать секунд. Это нужно для того, чтобы мониторить состояние системы и заряда батареи.
  9.  Достаточно интересный и лаконичный дизайн, который соответствует модным тенденциям;
  10. Возможность подключения к системе охраны;
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