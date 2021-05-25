Система безопасности Аякс: преимущества и способ производства
Ведь именно от нее зависит жизненный комфорт. Собственно говоря, уют в любом жилом объекте зависит от беспроводных систем безопасности. В этой статье мы обсудим то, как обезопасить свое жилище. Более подробную информацию можно найти на сайте Control.ua/signalizacii/proizvoditeli_ajax
Немного об Ajax
Эту фирму можно отнести к технологическим инновациям, которые заключаются в разработке и производстве систем безопасности. Эта украинская компания, основной офис которой находится в Киеве. Уже в конце две тысячи восемнадцатого года каталог компании достиг более двадцати одного устройства. Именно они спасли огромное количество помещений от пожаров, ограблений и затоплений. К особенностям данной системы можно отнести радио протокол от Jeweller, который может ловить сигнал до двух километров, а срок годности от пяти до семи лет.
Особенности производства систем безопасности
Сигнализации фирмы Ajax – это бренд, где сочетается все – лаконичный и эстетический дизайн, а также мощные производительные характеристики. Создание новой модели девайса длится примерно от шести месяцев до двух с половиной лет. После этого срока потребители могут приобрести уникальное устройство.
Преимущества использования системы безопасности Ajax
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Хорошая система шифрования;
- Защита от различного рода сканирования;
- Достаточно простое управление с таких устройств как смартфон, и даже компьютер. Существует приложение для ОС IOS или Android;
- Наличие дополнительного питания, а конкретно, возможность работы до пятнадцати часов, если электричество, например, отсутствует.
- Наличие большого количества связи с внешним миром. Аякс может работать через чим-карты, вай-фай и проводной интернет.
- Аякс – это полное отсутствие проводов. Для того, чтобы максимально удобно обеспечить и смонтировать системы безопасности, не нужно ломать стены или сверлить отверстия для кабелей.
- Работа до семи лет не меняя батарейки. Согласитесь, это приятное преимущество. Людям не придется менять батарейки два-три раза в год.
- Постоянный двухсторонний опрос датчиков, который проводится раз в двенадцать секунд. Это нужно для того, чтобы мониторить состояние системы и заряда батареи.
- Достаточно интересный и лаконичный дизайн, который соответствует модным тенденциям;
- Возможность подключения к системе охраны;
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