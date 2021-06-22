Строительно-монтажные работы "под ключ": то, что вы не знали

Строительство – это достаточно перспективная бизнес-отрасль, где нужна, безусловно, отличная организация, высококвалифицированные работники от «А» до «Я» - разнорабочие и директора, а также определенная стратегия. 

В этой статье мы поговорим про такую вещь как строительно-монтажные работы, где они используются и для чего нужны.

Что такое СМР (строительно-монтажные работы)?

Под строительно-монтажными работами подразумевается такой вид деятельности, который выполняется для возведения здания или сооружений. К ним также относится монтаж технологических систем. Занимаются СМР различного уровня специалисты и рабочие, а также управленцы, основная задача которых контроль на производстве.
Еще несколько лет назад тип СМР «под ключ» не был столько популярен. Казалось, что строительная компания не может выполнять функции производителя металлоконструкций, монтажника и конструктора. Прошли годы, и система «под ключ» стала одной из лучших из существующих.

Что включают в себя строительно-монтажные работы?

1. Создание и проектных работ;
2. Организация строительных, общестроительных и предстроительных действий;
3. Работа по монтажу – монтаж конструкций из металла, монтаж санитарно-технических систем;
4. Внутренняя и внешняя отделка зданий;
5. Работа с землей, включающая в себя установку фундамента, проверка грунта, работа с ландшафтом территории);
6. Организация и решение вопросов с инженерными коммуникациями;
7. Осуществление пуско-наладочных работ. Под этим подразумевается мероприятия, которые основываются на вводе в эксплуатацию специального строительного оборудования. То есть, основная задача – проверка всего оборудования на стройке, контроль и выявление проблем на месте, связанных с проектом. Пусконаладочные работы нужны для того, чтобы избежать разного рода неприятностей во время монтажа, во время работы техники. Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется провести пусконаладочные работы.
8. Техническое обслуживание инженерных сетей и систем зданий. Про это мы поговорим чуть больше.

Техническое обслуживание инженерных сетей и систем зданий – что это?

Данный термин обозначает комплекс технического обслуживания систем инженерии и систем зданий объектов. Именно тех.обслуживание способно наладить грамотную и отлаженную работу коммуникаций, а также в случае возникновения чрезвычайных или внештатных происшествий – сделать максимально оптимальными расходы на эксплуатацию.

В самом начале специалистами проводится некий аудит системы, после которого составляется план действий и график. Чтобы сделать выполнение работ по тех.обслуживанию инженерных сетей максимально эффективным, строительные компании берут в расчет не только правила и нормативы, которые закреплены в регламенте, но и индивидуальные пожелания заказчика.

В каких сферах применяется?

 Системы отопления и тепловое хозяйство;
Водоснабжение, канализационные и дренажные сети;
Вентиляция и кондиционирование;
Электроснабжение;
Пожарная сигнализация и слаботочные системы.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Х/ф «Враг у ворот»
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Сертификат о прививке
Есть спрос - будет и предложение: вот вам липовая прививка!
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
Избранное
Приметы живодерского капитализма: люди панически бегут даже из городов-миллионников
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
Русскiй Рено и «оптимизация» отечественного автоинжиниринга
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Как составить план подготовки к свадьбе?
Запрещенные барабанщики «Живой»
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Как бросить курить?
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России