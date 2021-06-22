21:32 22.06.2021

Строительство – это достаточно перспективная бизнес-отрасль, где нужна, безусловно, отличная организация, высококвалифицированные работники от «А» до «Я» - разнорабочие и директора, а также определенная стратегия.

В этой статье мы поговорим про такую вещь как строительно-монтажные работы, где они используются и для чего нужны.

Что такое СМР (строительно-монтажные работы)?

Под строительно-монтажными работами подразумевается такой вид деятельности, который выполняется для возведения здания или сооружений. К ним также относится монтаж технологических систем. Занимаются СМР различного уровня специалисты и рабочие, а также управленцы, основная задача которых контроль на производстве.

Еще несколько лет назад тип СМР «под ключ» не был столько популярен. Казалось, что строительная компания не может выполнять функции производителя металлоконструкций, монтажника и конструктора. Прошли годы, и система «под ключ» стала одной из лучших из существующих.

Что включают в себя строительно-монтажные работы?

1. Создание и проектных работ;

2. Организация строительных, общестроительных и предстроительных действий;

3. Работа по монтажу – монтаж конструкций из металла, монтаж санитарно-технических систем;

4. Внутренняя и внешняя отделка зданий;

5. Работа с землей, включающая в себя установку фундамента, проверка грунта, работа с ландшафтом территории);

6. Организация и решение вопросов с инженерными коммуникациями;

7. Осуществление пуско-наладочных работ. Под этим подразумевается мероприятия, которые основываются на вводе в эксплуатацию специального строительного оборудования. То есть, основная задача – проверка всего оборудования на стройке, контроль и выявление проблем на месте, связанных с проектом. Пусконаладочные работы нужны для того, чтобы избежать разного рода неприятностей во время монтажа, во время работы техники. Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется провести пусконаладочные работы.

8. Техническое обслуживание инженерных сетей и систем зданий. Про это мы поговорим чуть больше.

Техническое обслуживание инженерных сетей и систем зданий – что это?

Данный термин обозначает комплекс технического обслуживания систем инженерии и систем зданий объектов. Именно тех.обслуживание способно наладить грамотную и отлаженную работу коммуникаций, а также в случае возникновения чрезвычайных или внештатных происшествий – сделать максимально оптимальными расходы на эксплуатацию.

В самом начале специалистами проводится некий аудит системы, после которого составляется план действий и график. Чтобы сделать выполнение работ по тех.обслуживанию инженерных сетей максимально эффективным, строительные компании берут в расчет не только правила и нормативы, которые закреплены в регламенте, но и индивидуальные пожелания заказчика.

В каких сферах применяется?

Системы отопления и тепловое хозяйство;

Водоснабжение, канализационные и дренажные сети;

Вентиляция и кондиционирование;

Электроснабжение;

Пожарная сигнализация и слаботочные системы.

