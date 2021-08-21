Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

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Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России для развития арендного рынка. Такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - цитирует ТАСС проект паспорта программы.

Кроме того, Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка. 

Минстрой также предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.

Согласно информации Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах - 80%. При этом большая часть арендного фонда России находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.08.2021, 13:35
    Гость: тсиьт

    лучше бы остановили инфляцию и возобновили производство в РФ технически сложной продукции (как авиация автотранспорт а то у нас все иномарки и мы кормим экономики вводящие против нас санкции) ликвидировав НДС за счет прогрессивки.

  2. 21.08.2021, 13:35
    Гость: тсиьт

    лучше бы остановили инфляцию и возобновили производство в РФ технически сложной продукции (как авиация автотранспорт а то у нас все иномарки и мы кормим экономики вводящие против нас санкции) ликвидировав НДС за счет прогрессивки.

  3. 21.08.2021, 12:13
    Гость: Надо

    расстрелять тех, кто в интересах строительной мафии, навязал приватизацию жилья в России.

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