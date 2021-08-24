Путин заявил об «историческом» шансе России решить жилищный вопрос

22:46 24.08.2021

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Виталием Мутко (генеральный директор «Дом.РФ») заявил, что Россия впервые в истории способна справиться с задачами в жилищной сфере.

«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу - хотя бы в целом», - цитирует слова политика РБК.

При этом Путин отметил, что в жилищной сфере у правительства есть много нерешенных задач и предстоит много работы.

Ранее он также отмечал, что ежегодно в России нужно вводить порядка 120 млн кв. м жилья, включая многоквартирные и частные дома. «Причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства», - отметил Путин.