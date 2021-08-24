Путин заявил об «историческом» шансе России решить жилищный вопрос
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Виталием Мутко (генеральный директор «Дом.РФ») заявил, что Россия впервые в истории способна справиться с задачами в жилищной сфере.
«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу - хотя бы в целом», - цитирует слова политика РБК.
При этом Путин отметил, что в жилищной сфере у правительства есть много нерешенных задач и предстоит много работы.
Ранее он также отмечал, что ежегодно в России нужно вводить порядка 120 млн кв. м жилья, включая многоквартирные и частные дома. «Причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства», - отметил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 1996 г собчакисты всем кагалом ,проиграли выборы в Питере... видать,тогда ещё газу из мертвого сезона в информационной форме электорат не успел нанюхаться всласть.
Ну уменьшение рождаемости )) тут уж извините не Путин же за вас должен выполнять норму ))
А вообще это проблема эгоизма населения которые не хотят усложнять себе жизнь
Могу превисти пример многих стран как бедных так и богатых с теме-же проблемами
Например в израиле на светскую семью приходится в среднем 2.5 ребёнка при этом условий для воспитания детей минимум стоимость дет сада для двух детей фактически равняется зарплате матери декретный отпуск 3 месяца пособия на двоих детей равняется стоимости блока сигарет
Как и в россии есть много семей у кого 3-4 ребёнка и нормально живут о да они отказались от поездок за границу и ресторанов но в этом ли цель вашей жизни ?
На всё воля божия..
Задачи ..
Закутки в 30 этажных скворечниках по безграничным ,спекулятивным рыночным ценам (чтобы не было дефицита)для буратин в долг под проценты тем кто их кует в горячих цехах,за значимую часть их строго фиксированной невидимой рукой грошовой пайки от пахоты на дядином поле чудес ..
истерический шанс.