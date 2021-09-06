Шойгу рассказал, где будут построены новые города в Сибири
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК заявил, что новые города в Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в рядом с Канском и Лесосибирском.
В частности, между Братском и Красноярском могут быть построены промышленные центры «Медь и электротехника» и «Алюминиевая долина», в районе Канска - углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья, вокруг Лесосибирска - кластер по переработке древесины, в Южной Сибири - добыча коксующегося угля.
Шойгу также предложил подумать о специальной «сибирской ипотеке», которая будет доступна тем, кто соберется поехать в Сибирь.
Идею Шойгу ранее поддержал президент России Владимир Путин и куратор Сибири Виктория Абрамченко.
Ранее сообщалось, что на первом этапе создания нового города Спутник на Дальнем Востоке потребуется около 100 миллиардов рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тебе непонятно, а мне понятно! Кто из нас глупый?
Ты в Сибири то хоть был, соловей? Там лучший климат в мире. Там есть чем дышать.
Эти города строятся под градообразующие предприятия. В частности под Владивостоком тоже планируют город, для нового строящегося ГХК, который будет производить треть мирового гелия, отбирая его из газопровода " Сила Сибири"
Да и глобальное потепление, не исключено, погонит людей в тот регион. Вечная мерзлота тает, течёт грунт, приводя к техногенным катастрофам вроде разлива Норникеля.
Евгений никааих городов не будет , это предвыборный трёп .
Сначала озвучивали города , затем центр , сейчас клейстер . Затем думаю микрорайон , далее квартал и барабанная дробь СОБАЧЬЯ БУДКА . Зато денег уваруют немерянно .
не знает, что это такое - субординация.
В армии-то не служил.
Впрочем, как и Бессменный.