Шойгу рассказал, где будут построены новые города в Сибири

11:05 6.09.2021

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК заявил, что новые города в Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в рядом с Канском и Лесосибирском.

В частности, между Братском и Красноярском могут быть построены промышленные центры «Медь и электротехника» и «Алюминиевая долина», в районе Канска - углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья, вокруг Лесосибирска - кластер по переработке древесины, в Южной Сибири - добыча коксующегося угля.

Шойгу также предложил подумать о специальной «сибирской ипотеке», которая будет доступна тем, кто соберется поехать в Сибирь.

Идею Шойгу ранее поддержал президент России Владимир Путин и куратор Сибири Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что на первом этапе создания нового города Спутник на Дальнем Востоке потребуется около 100 миллиардов рублей.