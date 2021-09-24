13:48 24.09.2021

Покупка жилья – это очень ответственный момент в жизни каждого человека.

Но для того, чтобы не ошибиться в выборе, необходимо проделать достаточно детальный анализ рынка жилья. В этом может помочь платформа «Метр квадратный». В этой статье мы как раз поговорим про то, чем занимается данная организация.

Что такое «Метр квадратный»

Экосистема «Метр квадратный» - это квинтэссенция всех сервисов недвижимости с гарантией надежности и безопасности от Группы ВТБ с профессиональным опытом и знанием в одном флаконе. Юридическое лицо «Жилищная экосистема ВТБ» входит в состав группы ВТБ, где банк ВТБ является главным и одним акционером, при этом уставной капитал составляет более трехсот миллионов рублем.

Чем занимается данная компания

То, что нужно знать клиентам:

В этом месте – на этой платформе – клиент сможет осуществить любое действие, связанное с вопросами недвижимости – начиная поиском наилучших вариантов, заканчивая переездом в новое жилище. Благодаря «Метру квадратному», клиент может быть уверен, что он не один пройдет сложный путь от выбора до покупки квартиры в новостройке, вместе с ним будет команда профессиональных юристов, риелторов и других специалистов. Также, необязательно пользоваться всем и сразу – можно выбрать только интересующие сервисы.

То, что нужно знать партнерам:

Для начала, нужно сказать, что организация «Метр Квадратный» является первой открытой площадкой сервисов, связанных с недвижимость. Все сервисы компании абсолютно безопасны, и интегрированы с банками, страховыми и оценочными компаниями, застройщиками, агентствами недвижимости, ремонтными и сервисными кампаниями. Опыт позволяет усовершенствовать все предыдущий моменты, чтобы в будущем подобрать оптимальное решение для всех партнеров.

То, что нужно знать риелторам:

Компания предоставляет весь инструментарий, чтобы максимально эффективно сотрудничать с клиентами, проводить и организовывать сделки с недвижимостью.

Регистрация на сайте

Благодаря удобному интерфейсу сайта, проблем с регистрацией не должно возникнуть. Алгоритм достаточно простой – необходимо нажать на значок «Войти», который находится в верхнем углу справа. Далее, потребуется ввести рабочий номер мобильного и дождаться СМС-оповещения, где будет указан код. Следующий шаг, ввести код и придумать пароль. Готово! Теперь вы полноправный пользователь платформы, и для вас доступны все сервисы, предназначенные для физлиц.

