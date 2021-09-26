В Минфине предложили разрешить продажу конфискованных роскошных квартир

13:48 26.09.2021

В Министерстве финансов предлагают усовершенствовать механизм распоряжения конфискованным и другим жильём. Сейчас оно передаются в собственность государства.

Соответствующие законопроекты обсудили на заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет "Парламентская газета".

Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и законы о приватизации жилищного фонда и о приватизации государственного и муниципального имущества.

Как отметили члены совета в своём заключении, центральная идея законопроектов в том, что роскошные жилые помещения (площадью не менее 100 квадратных метра), обращённые в собственность государства, предлагается не передавать в жилищный фонд социального использования, а проводить аукционы и отчуждать эти объекты в частную собственность.

«У граждан, ожидающих предоставления им жилья по найму, как правило, нет средств для содержания роскошного жилья. В то же время в ближайшее время следует ожидать роста случаев конфискации роскошного жилья ввиду усиления контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов», — говорится в пояснении к законопроекту.

Предлагаемые инициативы устанавливают, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, из числа конфискованных и обращённых в собственность государства на основании судебного решения. А также поступившие в собственность субъектов и муниципальных образований в результате совершения сделок и из-за признания их выморочным или безхозным имуществом.

Ранее в Минфине отмечали, что принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов федерального бюджета, Пенсионного фонда за счёт сумм, вырученных от реализации роскошного жилья.