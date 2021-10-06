Хуснуллин рассказал о сложностях с увеличением строительства жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что наращивать объемы строительства жилья в 2022 году будет сложнее, чем в текущем.

По его словам, основные трудности связаны с финансированием, подорожанием строительных материалов, темпами освобождения градостроительного потенциала, и дефицитом кадров.

«Мы очень неплохо идем в этом году, даже неприлично неплохо: у нас пока превышение к прошлому году порядка 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн квадратных метров жилья. Следующий год будет, конечно, потяжелее, но в целом я считаю, что у нас сделаны неплохие заделы», - цитирует его слова «Интерфакс».

По оценкам Минстроя, по итогам 2021 года в России должно быть введено в эксплуатацию 85,6 млн кв. метров жилья.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.10.2021, 23:54
    Гость: Собачье сердце

    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны

  3. 06.10.2021, 22:52
    Гость: демос-у

    А,Хуснулин не догадывается,что ещё с пяток мильончиков азиатов завезёт в столицы,и они в этом жилье даром заселятся? Платить будут маратки им уже,хочет посмотреть,как? Посмотрит,ещё и его особнячишко себе возьмут.

  4. 06.10.2021, 22:46
    Гость: Путник

    Как тут строить, когда строителей за держивают за избиение какого-то русского парня, который посмел заступиться за девушку. Беспредел ментовский.

  5. 06.10.2021, 21:52
    Гость: Бобер

    Так оно и не нужно. Столицы переполнены, с каждой пяди дерут земли всеми неправдами дерут поборы, итак тесно. Регионы подыхают. Население вымирает опережающими прогнозы темпами. Для кого строить то? Для сорняков-мигрантов, так они тоже не дебилы - едут мимо РФ.

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