Хуснуллин рассказал о сложностях с увеличением строительства жилья

19:09 6.10.2021

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что наращивать объемы строительства жилья в 2022 году будет сложнее, чем в текущем.

По его словам, основные трудности связаны с финансированием, подорожанием строительных материалов, темпами освобождения градостроительного потенциала, и дефицитом кадров.

«Мы очень неплохо идем в этом году, даже неприлично неплохо: у нас пока превышение к прошлому году порядка 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн квадратных метров жилья. Следующий год будет, конечно, потяжелее, но в целом я считаю, что у нас сделаны неплохие заделы», - цитирует его слова «Интерфакс».

По оценкам Минстроя, по итогам 2021 года в России должно быть введено в эксплуатацию 85,6 млн кв. метров жилья.