Хуснуллин рассказал о сложностях с увеличением строительства жилья
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что наращивать объемы строительства жилья в 2022 году будет сложнее, чем в текущем.
По его словам, основные трудности связаны с финансированием, подорожанием строительных материалов, темпами освобождения градостроительного потенциала, и дефицитом кадров.
«Мы очень неплохо идем в этом году, даже неприлично неплохо: у нас пока превышение к прошлому году порядка 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн квадратных метров жилья. Следующий год будет, конечно, потяжелее, но в целом я считаю, что у нас сделаны неплохие заделы», - цитирует его слова «Интерфакс».
По оценкам Минстроя, по итогам 2021 года в России должно быть введено в эксплуатацию 85,6 млн кв. метров жилья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все дороги ведут туда куда надо! На кладбище...
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
А,Хуснулин не догадывается,что ещё с пяток мильончиков азиатов завезёт в столицы,и они в этом жилье даром заселятся? Платить будут маратки им уже,хочет посмотреть,как? Посмотрит,ещё и его особнячишко себе возьмут.
Как тут строить, когда строителей за держивают за избиение какого-то русского парня, который посмел заступиться за девушку. Беспредел ментовский.
Так оно и не нужно. Столицы переполнены, с каждой пяди дерут земли всеми неправдами дерут поборы, итак тесно. Регионы подыхают. Население вымирает опережающими прогнозы темпами. Для кого строить то? Для сорняков-мигрантов, так они тоже не дебилы - едут мимо РФ.