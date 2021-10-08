Кабмин одобрил повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы
До конца текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту на 25% из-за подорожания строительных материалов. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Михаил Мишустин.
При этом сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно, отмечает РИА Новости.
Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.
С начала года стоимость строительных материалов, стекла и металла в России выросла на 150-300%. Это привело к существенному подорожанию строительства и потребовало дополнительных расходов бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных и региональных и иных программ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Раньше КР всегда оплачивало государство деньгами налогоплательщиков. Теперь оно освободило себя от этой обязанности, однако налог не снизило ни на йоту. На что же ныне тратится та его часть, которая прежде расходовалась на оплату КР? Почему она из месяца в месяц не возвращается налогоплательщикам, чтобы те расплачивались ею за КР, коль скоро государство сбросило с себя это бремя в связи с приватизацией квартир? Должны ли граждане оплачивать КР дважды - сначала через налог, а потом сверх налога?
Не всё жильё стало частным. Вносит ли само государство лепту в КР, продолжая оставаться владельцем тех квартир, которые не были приватизированы? Где доказательства того, что оно и тут для себя, любимого, не делает исключение, взваливая сугубо свою обузу на плечи частников?
Вопросы требуют ответов, государство же и не думает их давать. Где прозрачность? Каково соотношение тех, кто вносит взносы, и тех, кто не вносит? Почему всё так мутно? Да и граждане "хороши": платят за КР, по сути, вторично и не рыпаются в то время, как у кое-кого появляются дворцы типа геленджикского и особняки стоимостью в несколько млрд! Не на повторные ли взносы безропотных простофиль жируют ненасытные мытари?
всё правильно жирные коты делают мы же лес возим из амазонки плюс и китая плюс да и выборы для лохов прошли да и мировые цены на морковь аминь
добавка к пенсии! (с)
Это все фигня, кучерявые. Главное теперь - педофилов к ногтю! А все остальное просто не существует.
у этих упырей..