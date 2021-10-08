Кабмин одобрил повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

13:59 8.10.2021

До конца текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту на 25% из-за подорожания строительных материалов. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Михаил Мишустин.

При этом сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно, отмечает РИА Новости.

Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.

С начала года стоимость строительных материалов, стекла и металла в России выросла на 150-300%. Это привело к существенному подорожанию строительства и потребовало дополнительных расходов бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных и региональных и иных программ.

