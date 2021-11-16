Выбираем новый замок для двери: основные рекомендации

Даже самая надёжная и крепкая дверь не способна защитить городскую квартиру, загородный частный дом или офисное помещение, если нет надёжного замка 

Именно это устройство и система антипаника всегда стоят на страже безопасности и защищает личную собственность.

Однако, к сожалению, даже высокопрочные и надёжные замки с течением времени изнашиваются. Если к этому добавить несоблюдение простейших правил эксплуатации, проседание дверной конструкции, то становится вполне понятным, почему необходима время от времени починка или полная смена замка. Если в дверном полотне установлен старый замочный механизм, то с большой вероятностью починить его не получится. Ремонтные комплекты с течением времени сняты с производства, а, чтобы найти аналогичную модель, потребуется время.

Виды дверных замков


Самым правильным и целесообразным решением в такой ситуации считается замена замка дверного с помощью квалифицированных мастеров. При этом, для начала советуют выбирать и приобретать новое подходящее устройство. Среди самых распространенных вариантов дверных механизмов можно выделить следующие виды:

  • цилиндровые решения;
  • ригельные модели;
  • сувальдные варианты;
  • электронные устройства.

Все упомянутые механизмы возможно заказать с монтажом под ключ по разумной стоимости в «Барс-Х». Компания предлагает заполнение заявки на сайте www.bars-x.ru или по телефонной связи. Если появятся сложности с выбором замочного изделия подходящего типа, всегда можно обратиться к опытным мастерам. Они дают бесплатные консультации.

Выбор подходящего дверного замка

 

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Среди главных критериев выбора дверного устройства следует обратить внимание на уровень секретности. Именно этот параметр напрямую влияет на то, насколько изделие устойчиво к взлому. Так, чем выше показатель, тем, следовательно, выше надёжность устройства, но и цена. Излишней надёжности не требуется, когда требуется установить устройство в подсобных помещениях. Вместе с этим, выбирая замок для офисного помещения для обеспечения наибольшей безопасности, или для частного жилища для сохранения личного имущества под надёжной защитой, следует выбирать механизм с высоким уровнем секретности. Такой механизм исключит нелегальное проникновение, кражу, а также умышленное повреждение имущественной собственности.

Вдобавок, выбирая новое устройство, учитывайте, как его устанавливают:

  • врезные модели;
  • накладные варианты;
  • навесные устройства.

При желании сменить старое устройство, требуется брать в учёт метод установки предыдущего механизма. В большинстве случаев используются врезные модификации. Это надёжный вариант, поскольку сам механизм встраивается непосредственно в полотно. При этом, это никак не влияет на внешность двери. Но следует учесть, что крайне мощные врезные изделия способны ослабить прочность и надёжность дверного полотна. Принимайте во внимание, из какого материала такие устройства созданы. Если вы затрудняетесь сделать выбор самостоятельно, рекомендуется проконсультироваться с профессионалом, который будет осуществлять работу по замене механизма.

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