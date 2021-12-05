В РФ будут штрафовать за обшивку сайдингом снаружи и остекление балконов
С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом снаружи или остекление балкона.
Смена обшивки или установка стекол там, где это не предусмотрено, будет входить в техпаспорт дома как один из элементов оформления фасада, пишут "Новые Известия" со ссылкой на приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Изменения в техпаспорте нужно будет согласовывать в профильных инстанциях. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У меня на лоджии горшки стояли и родители посадили вьющиеся бобовые растения - "шуба" летом мощная, а зимой снег заваливал и ветрище гулял, однако потом идиотка сверху начала трясти половики с собачьей шерстью и грязью ... Застеклили лоджию ...
А как хорошо живут на Кубе - у них там окна в домах вообще без стекла ... "Нас утро встречает прохладой ..." Ну и у нас зимой, скажем, в Салехарде, прохлада будет на лоджиях без остекления ...
Ну потом решётки в тюрьмах на окнах потребуют убрать, а потом и сами тюрьмы ...
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"В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес,— послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба." (Иван Бунин "Окаянные дни")
Все таки находятся еще наследия Советского Союза, которые так и чешутся ручонки искоренить))
в квартиру - это не "эвакуационный путь".