В РФ будут штрафовать за обшивку сайдингом снаружи и остекление балконов

15:46 5.12.2021

С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом снаружи или остекление балкона.

Смена обшивки или установка стекол там, где это не предусмотрено, будет входить в техпаспорт дома как один из элементов оформления фасада, пишут "Новые Известия" со ссылкой на приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Изменения в техпаспорте нужно будет согласовывать в профильных инстанциях. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.