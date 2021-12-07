В России предложили создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью

15:20 7.12.2021

Банк ВТБ предложил создать в России единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью в режиме «одного окна».

«Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате "одного окна" и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях», - цитирует «Интерфакс» слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По его словам, при создании сервиса важно обеспечить «бесшовную» интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам, что позволит встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку и создать рынок цифровых услуг.

Также Печатников отметил, что реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки.

«Необходимо проработать дополнительные механизмы идентификации заемщиков, чтобы с их согласия в режиме онлайн передавать данные об ипотеке продавцу, в страховые или оценочные компании, Росреестру и ПФР, а также упростить выдачу электронных подписей для проведения сделок. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам. Если подобные ограничения будут сняты, то мы уверены, что спрос на эту услугу вырастет в разы, и к 2025 году мы сможем потенциально выдавать онлайн каждую вторую ипотеку», - заявил Печатников.