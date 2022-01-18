Спрос на квартиры и дома в Турции среди россиян вырос на 75%

11:05 18.01.2022

Граждане РФ за минувший год купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — на 75% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции, пишет РБК. Это рекордное значение по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции две тысячи лотов жилой недвижимости.

Россияне занимают третье место по покупкам недвижимости в Турции. Первые две строчки делят граждане Ирана и Ирака: у них 10 тысяч и 8,7 тысячи квартир и домов соответственно. В целом за 2020 год продажи жилья иностранцам в Турции выросли на 44% — до 59,3 тысячи штук.

В ноябре и декабре граждане РФ покупали жилье в Турции особенно часто: на эти два месяца пришлась почти треть всех сделок — 1,7 тысячи. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. В ноябре и декабре сильнее всего за год ослаб курс турецкой лиры: 1 января 2021 года она стоила 10 рублей, а 31 декабря — 5,58 рубля. На минимуме, 20 декабря, цена одной лиры составляла 4,22 рубля.

Популярные регионы для покупки жилья россиянами — курортные Анталья и Алания, отмечает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков, также начинает расти спрос на еще один прибрежный регион — Мерсин. Россияне, ведущие бизнес в Турции или нацеленные на то, чтобы их дети получали в стране образование, приобретают недвижимость в Стамбуле.

Основные причины для такого роста показателей — больше людей получили возможность работать удаленно, а также отложенный спрос 2020 года, когда въезд в страну ограничивался, отмечают эксперты. В Турции работает программа инвестиционного гражданства. Его можно получить, если вложить в недвижимость не менее 250 тысяч евро. Турция — одна из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительства данным способом.