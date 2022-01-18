Спрос на квартиры и дома в Турции среди россиян вырос на 75%

Фото с сайта pixabay.com

Граждане РФ за минувший год купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — на 75% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции, пишет РБК. Это рекордное значение по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции две тысячи лотов жилой недвижимости.

Россияне занимают третье место по покупкам недвижимости в Турции. Первые две строчки делят граждане Ирана и Ирака: у них 10 тысяч и 8,7 тысячи квартир и домов соответственно. В целом за 2020 год продажи жилья иностранцам в Турции выросли на 44% — до 59,3 тысячи штук.

В ноябре и декабре граждане РФ покупали жилье в Турции особенно часто: на эти два месяца пришлась почти треть всех сделок — 1,7 тысячи. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. В ноябре и декабре сильнее всего за год ослаб курс турецкой лиры: 1 января 2021 года она стоила 10 рублей, а 31 декабря — 5,58 рубля. На минимуме, 20 декабря, цена одной лиры составляла 4,22 рубля.

Популярные регионы для покупки жилья россиянами — курортные Анталья и Алания, отмечает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков, также начинает расти спрос на еще один прибрежный регион — Мерсин. Россияне, ведущие бизнес в Турции или нацеленные на то, чтобы их дети получали в стране образование, приобретают недвижимость в Стамбуле.

Основные причины для такого роста показателей — больше людей получили возможность работать удаленно, а также отложенный спрос 2020 года, когда въезд в страну ограничивался, отмечают эксперты. В Турции работает программа инвестиционного гражданства. Его можно получить, если вложить в недвижимость не менее 250 тысяч евро. Турция — одна из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительства данным способом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 15:35
    Гость: неудивительно

    Небедные россияне с двойным гражданством от ЕР покупают недвижимость в странах НАТО.
    А гарант пытается НАТО красные линии проводить и ультиматумы ставить.Это называется правая рука не знает,что делает левая.

  2. 18.01.2022, 15:23
    Гость: Сергей Ярославль

    Так, может, это наоборот, мирная православная экспансия, мессионерство – в хорошем смысле слова? Православный Константинополь пал – сколько можно отступать?

  3. 18.01.2022, 14:51
    Гость: порто-франко

    Православный народ не стал бы селиться на кладбище православных каковым и является эта страна.
    Интригует также новость что Анкара даже не приморский город.

  4. 18.01.2022, 14:31
    Гость: Вася

    Всё просто. Турция войдёт в состав России или по крайней мере будет в Евразийском союзе.

  5. 18.01.2022, 14:03
    Гость: Сергей Ярославль

    Да не всё так мрачно. Многие россияне бегут из России, в том числе в южные страны; в то же время народ из южных стран в не меньших количествах бежит в Россию – что нередко вызывает недовольство нашего народа. Кстати, что-то не видно, чтобы турки устраивали истерику – что к ним в страну массово едут на ПМЖ мигранты из России. Многие турки хотели бы работать в России строителями. Ещё турки почему-то очень любят отдыхать в Сочи – хотя у самих морское побережье гораздо более протяжённое, и моря немного потеплее. В общем, процесс взаимный – хотя и асимметричный.

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