Утепление дома: то, что нужно знать про этот процесс

23:54 20.02.2022

Для того, чтобы сделать проживание в частном доме максимально комфортным, необходимо подумать об его утеплении.

В этой статье мы поговорим про утепление дома и основные нюансы этого процесса. Узнать более подробную информацию можно на сайте https://teplo-tex-stroi.com/uteplenie-doma

Какое утепление выбрать для дома?

Утеплить дом можно двумя основными способами – внутренне и внешне. В идеале, конечно, лучше всего проводить двойное утепление, но если такой вариант недоступен, лучше всего подойдет наружный способ. Почему? Ответ прост:

1. Внешнее утепление позволяет оставить нужную площадь дома, не меняя интерьер;

2. При внешнем утеплении вы можете быть спокойными, что грибок и плесень не появятся, ведь влага будет собираться снаружи помещения;

3. Наружное утепление отличается от внутреннего своим сроком эксплуатации – он больше.

Какие материалы используются для утепления дома?

Утеплителей существует огромное количество, и все они отличаются своими характеристиками. Мы приведем список основных и самых популярных утеплителей:

1. Пенопласт – легко установить, небольшой вес, наличие отличных звуко/теплоизоляционных свойств, устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

2. Пенополистирол – прочный материал, обладающий повышенной плотностью и отсутствием пор, хорошо держит тепло и минимально поглощает влагу;

3. Минеральная вата – устойчива к температурным перепадам, обладает противопожарными свойствами, не нужно выравнивать стены перед утеплением.

4. Пенополиуретан – обладает минимальной тепловодностью, повышенными изоляционными свойствами, имеет маленький вес, устойчив к механическим повреждениям и максимально безопасен для человека.

Как утеплить дом?

Утеплить дом можно двумя способами – самостоятельно и при помощи специалистов. На самом деле, первый вариант не особо желателен, ведь одно неверное движение, и утепление будет просто неэффективным. Необходимо обладать не только теоретическими знаниями, чтобы грамотно утеплить дом, поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам.

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