Ларису Долину выселят из квартиры с привлечением приставов

Певица Лариса Долина © KM.RU, Алексей Белкин

В отношении певицы Ларисы Долиной подано заявление в службу судебных приставов для принудительного выселения из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, которая представляет интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По словам юриста, все сроки для добровольного исполнения решения суда истекли, однако певица не освободила помещение. В связи с этим было направлено заявление в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Согласно решению Верховного суда, право собственности на жилье принадлежит Полине Лурье, которая купила у артистки квартиру полтора года назад. 11 января стало известно о том, что Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Певица не смогла сдержать обещание и освободить квартиру в Хамовниках до окончания новогодних каникул, пишет Газета.RU.

