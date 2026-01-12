Ларису Долину выселят из квартиры с привлечением приставов
В отношении певицы Ларисы Долиной подано заявление в службу судебных приставов для принудительного выселения из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, которая представляет интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.
По словам юриста, все сроки для добровольного исполнения решения суда истекли, однако певица не освободила помещение. В связи с этим было направлено заявление в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
Согласно решению Верховного суда, право собственности на жилье принадлежит Полине Лурье, которая купила у артистки квартиру полтора года назад. 11 января стало известно о том, что Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Певица не смогла сдержать обещание и освободить квартиру в Хамовниках до окончания новогодних каникул, пишет Газета.RU.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем тогда нужны эти судебные приставы? А,если,эта Дариса Лорина вообще не захочет возвращаться-сидеть и ждать?Приставы дверь вскрыли с понятыми и вещи на помойку.Времени после решения Верховного суда было достаточно,чтобы вывезти оттуда всё.
для участников СВО регистрация мгновенна
Не будет как в Иране.
По данным на 2024 год, возрастная структура населения Ирана:
0–14 лет — 23,3%.
15–64 года — 69,8
В Иране больше молодых и среднего возраста мужчин ,чем у нас.
Они же типа южные, значит активнее.У них меньше с высшим образованием.
Первые два предложения верны, последнее не имеет значения.
Если суды не работают нормально даже в столице, то государства уже нет. Как только запад решит нас серьезно качнуть, то будет как в Иране.
Учитывая уровень доверия народа к погонам и власти - качать долго не придется, опрокинут быстро. Если лично вас по ТВ какие-то попы/песковы/стерхи с дорогими часами будут призывать за что-то сражаться под командованием мвд и прочих Аптей Аллаудинов - вы пойдете?