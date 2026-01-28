Стивен Сигал выставил на продажу дом на Рублёво-Успенском шоссе

11:11 28.01.2026

Американский актер Стивен Сигал решил расстаться со своей подмосковной недвижимостью и выставил на продажу загородную резиденцию на Рублёво-Успенском шоссе. Эксклюзивным консультантом сделки выступает компания NF Group.

Речь идет о домовладении общей площадью около 500 квадратных метров, расположенном на охраняемой территории клубного поселка «Конус». Поселок выполнен в едином архитектурном стиле и включает 22 дома.

Резиденция размещена на лесном участке площадью 15 соток и состоит из нескольких строений. Основной двухэтажный дом включает три спальни и три санузла, домашний кинотеатр, винную комнату, рабочий кабинет и гараж, рассчитанный на два автомобиля. На участке также расположен отдельный гостевой дом с банным комплексом и беседка с зоной барбекю. В гостевом корпусе на первом уровне оборудованы сауна, душевая и санузел, а на втором — спальня с собственной ванной комнатой.

Заинтересованным покупателям NF Group предлагают приобрести эту элитную недвижимость за 700 млн рублей.

Ранее в СМИ сообщалось, что прежним владельцем недвижимости был бывший депутат Госдумы и экс-руководитель Росгосцирка Владимир Шемякин.